Российским авиакомпаниям приказали называть Санкт-Петербург Ленинградом 22 25.01.2023, 20:18

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РФ возвращается в «совок».

Замруководителя Росавиации Владимир Потешкин попросил глав авиакомпаний сообщать в объявлении пассажирам после прилета в Санкт-Петербург о прибытии в город-герой Ленинград. Первым об этом сообщил телеграм-канал «Авиаторщина». Петербургское издание «Мойка 78» отправило запросы авиакомпаниям и уточнило, что пока официальной информации об этом не поступало.

В пресс-службе авиакомпании «Россия» пояснили, что сейчас при посадке в Пулково пилоты говорят «Санкт-Петербург — город-герой Ленинград». В пресс-службе перевозчика не стали комментировать информацию о якобы имевшей место рассылке от Росавиации. Читатели издания отметили, что на рейсах «Аэрофлота» объявляют о посадке в аэропорту Пулково, называя Петербург одним из девяти российских городов-героев.

При этом на фасаде аэропорта Пулково есть как надпись «Аэропорт Пулково Санкт-Петербург», так и «Город-герой Ленинград».

На референдуме в 1991 году 54% ленинградцев высказались за возвращение городу исторического названия Санкт-Петербург. 6 сентября 1991 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР его вернули, а 21 апреля 1992 года — внесли в Конституцию РСФСР.

Санкт-Петербург — не первый город, где власти РФ на фоне войны в Украине и провозглашенной борьбы с Западом пытаются в том или ином виде вернуть советское название. В ноябре городская дума Волгограда приняла решение менять дорожные знаки на въезде в город с «Волгограда» на «Сталинград» девять дней в году. Это объяснили необходимостью возвращать городу «исконное, героическое имя».

В частности, такие таблички будут вешать 2 февраля (день победы в Сталинградской битве), 23 февраля (День защитника отечества), 8 мая (день присвоения Волгограду звания «Город-герой»), 9 мая (День Победы), 22 июня (начало Великой Отечественной войны), 23 августа (день памяти жертв массированной Сталинграда), 2 сентября (день окончания Второй мировой войны), 9 декабря (День героев отечества) и 19 ноября (день начала разгрома фашистских войск под Сталинградом).

После этого власти области создали общественный совет по изучению мнения жителей области о возвращении региональному центру прежнего имени. Инициатива губернатора Андрея Бочарова вызвала беспокойство у жителей города по поводу того, что городу вернут прежнее название, связанное с советским диктатором Иосифом Сталиным. Но Бочаров заверил, что без мнения жителей не сделает этого.

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