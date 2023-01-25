СМИ: Клайпедский терминал теперь может принимать решения без участия «Беларуськалия» 2 25.01.2023, 20:31

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Акционер клайпедского терминала изменил устав.

Игорь Удовицкий, крупнейший акционер клайпедского Терминала насыпных грузов (Biriu kroviniu terminalas — BKT), так и не выкупил 30% принадлежащих «Беларуськалию» акций компании. Вместо этого на внеочередном собрании акционеров был изменен устав BKT, что позволяет принимать решения без представителей белорусской стороны. Об этом сообщило литовское информационное агентство BNS.

Ранее без участия представителей «Беларуськалия» важные решения принять было невозможно, так как по уставу нужно было заручится тремя четвертями голосов акционеров. На внеочередном собрании BKT Игорь Удовицкий, владеющий 70% акций, предложил изменить этот пункт. Теперь важные решения можно принимать двумя третями голосов. В протоколе собрания было указано, что поменять устав пришлось так как доля «Беларуськалия» в компании BKT заморожена из-за санкций, соответственно представители белорусской стороны не могут воспользоваться правом голоса.

Служба по расследованию финансовых преступлений Литвы не нашла каких-либо правовых или иных препятствий и разрешила регистрацию новой редакции устава BKT. В самой компании от комментариев по этому поводу воздержались.

Напомним, Беларусь из-за санкций лишилась возможности экспортировать свои удобрения через порты стран Балтии. С 1 февраля 2022 года Литва перестала принимать белорусские поезда с калийными удобрениями, следовавшими в Клайпеду.

В последние годы через Клайпедский порт на суда грузилось около 10−11 млн тонн удобрений «Беларуськалия» в год.

В марте BKT сообщил, что планирует уволить почти всех работников из-за простоя терминала в условиях отсутствия грузов.

«Беларуськалий» приобрел 30% клайпедского терминала в 2013 году. Сумма сделки составила 30 млн долларов.

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