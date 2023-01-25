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Украинские военные уничтожили вражеский склад боеприпасов

  • 25.01.2023, 21:04
Украинские военные уничтожили вражеский склад боеприпасов

Видеофакт.

Вооруженные силы Украины точным выстрелом уничтожили вражеский склад боеприпасов.

Об этом сообщает страница Сухопутных войск ВС Украины.

«Точно, точно, феерично», - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, что оккупанты спрятали боекомплект в здании. После этого видно, что в здание прилетел украинский снаряд и боеприпасы начали взрываться.

Это результат работы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

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