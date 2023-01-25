Украинские военные уничтожили вражеский склад боеприпасов
- 25.01.2023, 21:04
Видеофакт.
Вооруженные силы Украины точным выстрелом уничтожили вражеский склад боеприпасов.
Об этом сообщает страница Сухопутных войск ВС Украины.
«Точно, точно, феерично», - говорится в сообщении.
На видео можно увидеть, что оккупанты спрятали боекомплект в здании. После этого видно, что в здание прилетел украинский снаряд и боеприпасы начали взрываться.
Это результат работы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.