На площади Победы в Минске продается квартира Элеоноры Езерской 25.01.2023, 21:10

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Элеонора Езерская

Цена – $120 тысяч.

Двухкомнатную квартиру с историей на площади Победы в Минске продают за $120 тысяч. Об этом сообщает портал realt.by. Интрига в том, что там жила до 67 лет, то есть до самой смерти, эпатажная белорусская актриса, теле- и радиоведущая Элеонора Езерская.

Оказалось, квартирой активно интересуются и приходят посмотреть — но никто из потенциальных покупателей не интересовался ее бывшей хозяйкой. Езерская ушла в 2014-м, прошло уже 8 лет. Светскую львицу могли уже и подзабыть. Да и от прежней квартиры, которая напоминала салон, не осталось и следа. В «двушке» был сделан неброский ремонт, сейчас там просто голые белые стены.

Наследники уже выставляли квартиру на продажу в 2015 году за 140 тысяч долларов, но тогда покупатель, видимо, не нашелся. Общая площадь квартиры 60,8 квадратного метра, так что выходит, что «квадрат» стоит $1974.

Элеонору Езерскую часто называли «светской львицей», и ей это нравилось. Она долгое время работала на белорусском телевидении, где вела в 90-х «Салон Элеоноры Езерской», а позже цикл «Женщины XX века» на СТВ.