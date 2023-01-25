В Фаниполе задержали евангельского верующего и знатока религиозной архитектуры Никиту Коваленко 25.01.2023, 21:22

1,318

Никита Коваленко

Мужчину поместили в изолятор на Окрестина.

24 января во время большого «хапуна» в Фаниполе был задержан евангельский христианин, архитектор Никита Коваленко, сообщает «Хрысціянская візія».

Сотрудники ГУБОПиКа ворвались в квартиру Коваленко и провели обыск, в ходе которого забрали личные компьютер и телефон. Мужчину поместили в изолятор на Окрестина.

По предварительной информации, на Коваленко заведено уголовное дело, но неизвестно, что ему вменяется.

Никита Коваленко — верующий одной из минских баптистских церквей и один из лучших знатоков религиозной архитектуры Беларуси XVI века. В последнее время он работал разработчиком в сфере IТ. Мужчину ранее уже задерживали во время протестов в 2020 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».