Байден о помощи Украине: Хотим, чтобы пламя свободы горело ярко, насколько это возможно 1 25.01.2023, 21:32

Джо Байден

США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Соединенные Штаты будут помогать защищать Украину столько, сколько потребуется. Поскольку все дело в защите свободы всего мира.

Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Как я говорил президенту Зеленскому, мы будем помогать защищать Украину столько, сколько потребуется. Америка будет продолжать помогать Украине, все дело в защите свободы всего мира. Потому что мы хотим жить в таком мире, чтобы наши дети жили в свободном мире. Для этого нужно помочь Украине защитить себя перед лицом этой угрозы. Мы хотим, чтобы пламя свободы горело так ярко, как только возможно», - заявил он.

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