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Россиянин устроил истерику в Польше, увидев колонну техники для ВСУ

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  • 25.01.2023, 21:49
  • 3,948
Россиянин устроил истерику в Польше, увидев колонну техники для ВСУ

Видео.

Появление бронетехники для Украины на одной из автомагистралей Польши стало неприятным ударом для россиянина.

В социальных сетях появилось видео с реакцией россиянина, который увидел перемещение на одной из автомагистралей в Польше партии тяжелой бронетехники, которая двигалась в сторону Украины. Россиянин был настолько возмущен и потрясен американскими БМП М2А2 «Брэдли», что достал мобильный телефон и начал снимать колонну техники на камеру мобильного телефона, сопровождая видео матерными комментариями.

Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

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