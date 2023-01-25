Россиянин устроил истерику в Польше, увидев колонну техники для ВСУ 2 25.01.2023, 21:49

3,948

Видео.

Появление бронетехники для Украины на одной из автомагистралей Польши стало неприятным ударом для россиянина.

В социальных сетях появилось видео с реакцией россиянина, который увидел перемещение на одной из автомагистралей в Польше партии тяжелой бронетехники, которая двигалась в сторону Украины. Россиянин был настолько возмущен и потрясен американскими БМП М2А2 «Брэдли», что достал мобильный телефон и начал снимать колонну техники на камеру мобильного телефона, сопровождая видео матерными комментариями.

Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».