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В Рогачеве столкнулись Infiniti и Volkswagen

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  • 25.01.2023, 22:25
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В Рогачеве столкнулись Infiniti и Volkswagen

Один из водителей погиб.

Утром в Рогачеве произошло лобовое столкновение Infiniti и Volkswagen. Один из водителей погиб, второй с тяжелыми травмами в больнице, сообщает «Свабоднае слова».

Авария произошла 25 января около 10.30 в Рогачеве на 2-м км трассы Рогачев-Жлобин.

По данным начальника отдела ГАИ Рогачевского РОВД Николая Дворака, 50-летний водитель автомобиля Infiniti, совершая обгон движущегося впереди транспортного средства, выехал на встречную полосу, где столкнулся с VW.

В результате ДТП 58-летний водитель Volkswagen погиб на месте, водитель Infiniti с тяжкими травмами госпитализирован.

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