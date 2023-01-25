Словакия готова отправить 30 танков Т-72 «хоть завтра» и обсудить передачу истребителей 25.01.2023, 23:01

Об этом заявил министр обороны Словакии.

Словакия готова отправить Украине 30 танков Т-72 «хоть завтра» при условии, что сможет получить западные танки взамен, заявил во время онлайн-брифинга министр обороны Словакии Ярослав Надь. Он также сообщил, что Словакия готова обсудить передачу Украине истребителей МиГ-29.

«1 октября мы приняли решение не использовать истребители МиГ-29. Они сейчас находятся на одной из баз. И сейчас мы готовы обсудить передачу Украине этих самолетов. Ждем решения правительства Словакии. И, конечно, мы будем учитывать заинтересованность правительства Украины, а также согласие союзников на эту передачу», – сказал Надь, добавив, что вопрос обсуждается.

Он также заявил, что Словакия готова передать Украине 30 танков Т-72.

«У нас еще есть 30 танков Т-72, и мы готовы отправить их Украине хоть завтра, если будет возможность получить взамен западные танки — «Леопарды» или любые другие», — сказал Надь.

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