Столтенберг о передаче Abrams Украине: Вместе с Challenger и Leopard это может иметь большое значение в борьбе против РФ 1 25.01.2023, 23:17

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО поприветствовал решение США передать Киеву танки.

Предоставление США Украине танков Abrams вместе с танками Challenger 2 и Leopard 2, передачу которых Киеву ранее анонсировали Великобритания и ФРГ, может иметь большое значение в войне против России.

Такое мнение 25 января в Twitter высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Я решительно приветствую президента Соединенных Штатов Джо Байдена и лидерство США в предоставлении танков Abrams Украине, – написал генсек Альянса. – Союзники по НАТО едины в нашей поддержке самообороны Украины. Вместе с британскими танками Challenger и немецкими Leopard 2 это может иметь большое значение в борьбе против России».

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