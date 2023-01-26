Белорусская экономика откатилась на 10 лет назад 9 26.01.2023, 12:21

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Эксперты поделились прогнозом на ближайшее будущее.

По итогам года ВВП Беларуси сократился на 4,75% по отношению к предыдущему году, откатившись таким образом к уровню 2011–2012 годов.

В декабре ВВП опустился (с устранением сезонности) даже по сравнению с осенними, падение год к году оценивается вблизи 5%. Об этом говорится экспресс-анализе экономической активности BEROC.

«Это указывает на то, что белорусская экономика все еще находилась в процессе адаптации к новым условиям», - объяснили экономисты.

Эксперты предполагают, что темп сокращения ВВП останется вблизи 4–5% г/г в начале 2023 года, но может замедлиться в марте-апреле: сильный спад марта-апреля 2022 г. перестанет влиять на годовой показатель.

IT-сектор же по итогам 2022 года потерял два года развития. В четвертом квартале 2022 года ВВП IT-сектора составил 11% г/г. «Таким образом, добавленная стоимость IT упала к уровню второй половины 2020 года вследствие релокации бизнеса и специалистов», - пишут экономисты BEROC.

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