Мобилизованный москвич покончил с собой, чтобы не возвращаться на фронт к «кадыровцам»11
- 26.01.2023, 12:49
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Во время отпуска россиянин выбросился из окна 10 этажа.
В Москве мобилизованный россиянин покончил с собой в последний день своего отпуска, чтобы не возвращаться на войну в Украину.
Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.
Там рассказали, что 25-летний Михаил Л. Был мобилизован в сентябре 2022 года, а в январе его отпустили в отпуск назад в РФ.
«Миша поехал домой к маме. В последний день отпуска на глазах у матери он выбросился из окна 10 этажа, потому что не хотел возвращаться на войну», — говорится в сообщении.
Причиной этого стало «постоянное давление со стороны кадыровцев».
«Не исключено, что над ним издевались не только морально. По словам мамы, из-за этого сын сильно пил и жаловался на панические атаки», — добавили в ВСУ.
Издевательства со стороны чеченских силовиков в российских войсках явление уже давно не редкое.
Из-за этого оккупанты регулярно обращаются к их главарю Рамзану Кадырову с просьбами повлиять на своих боевиков, либо просто совершают суицид.