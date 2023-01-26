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В Минске продали недвижимости на рекордную сумму

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  • 26.01.2023, 17:44
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В Минске продали недвижимости на рекордную сумму

В общей сложности заключили более 15 тысяч сделок купли-продажи.

2022 год стал одним из самых удачных для рынка недвижимости Минска было продано квартир почти на 1 миллиард долларов. Количество сделок за 2022 год стало максимальным за всю историю наблюдений. Статистику разместил у себя на сайте Госкомитет по имуществу Беларуси.

В общей сложности заключили более 15 тысяч сделок купли-продажи, что на 3% больше, чем в 2021 году. Самым активным месяцем по количеству сделок стал август (1485 сделок), в то время, как в марте рынок недвижимости столицы практически замер (918 сделок).

Больше всего интересовались двух- и трехкомнатными квартирами, а вот популярные ранее однокомнатные стали сдавать позиции. Однако и сейчас на долю «однушек» приходится почти половина всего спроса на рынке, в то время, как на 2-комнатные - треть. Правда, надо отметить, что во многих новостройках сейчас не делают межкомнатные стены, и они считаются однокомнатными с большим метражом.

Предсказуемо, что покупателей больше всего интересовали бюджетные квартиры до $50 тысяч, таковых за год было 35% от всех заключенных сделок. В следующей ценовой категории от $100 тысяч было продано всего 7% квартир.

Самыми популярными районами Минска среди покупателей недвижимости были Фрунзенский, Московский, Первомайский, Центральный и Октябрьский. Меньше всего интересовались квартирами в Партизанском районе.

Что касается материала домов – чаще всего покупали квартиры в типовых «панельках», чуть меньше - в современных панельных и каркасных домах. И лишь 5-8% сделок пришлись на квартиры в кирпичных домах или сталинках, что также предсказуемо, ведь их значительно меньше в Минске.

При этом треть приобретенных квартир расположены рядом с линией метро. Этот показатель для многих минчан по-прежнему важен, хотя и не так, как в 2021 году – тогда почти половину всех сделок приходилось на дома у метро.

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