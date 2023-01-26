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Иван Яковина: Путину осталось только подписать капитуляцию

  • 26.01.2023, 18:18
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Иван Яковина: Путину осталось только подписать капитуляцию
Иван Яковина

Это единственный выход для диктатора.

Международный обозреватель Иван Яковина в эфире Radio NV заявил, что благодаря поставкам немецких танков Leopard в Украину российскому диктатору Владимиру Путину остается только подписать капитуляцию.

«В ближайшее время Украина получит Leopard-2, вот что изменится. И в этих условиях у России останется еще меньше возможностей для успеха. Единственное разумное, что сейчас можно посоветовать Владимиру Путину, это просто сдаваться и подписывать капитуляцию. Вот это единственное, что могло бы спасти ему жизнь», - сказал Яковина.

В то же время он отметил, что вряд ли Путин на это пойдет, потому что это создаст ему внутриполитические проблемы.

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили об отправке на фронт 31 танка Abrams.

На данный момент подтверждены поставки в Украину 73 танков.

Также ранее президент Владимир Зеленский подтверждал, что в Украину должно поступить 90 модернизированных Т-72. Передача еще 30 Т-72 официально не подтверждена.

Еще 50 Leopard 2, по пока не подтвержденным данным, Украине могут совместно поставить Португалия, Норвегия, Нидерланды, Финляндия и Дания. Также, по оценкам, от 20 до 50 Leopard 2 Украине может поставить Испания, а Швеция решает вопрос о поставках пока неназванного количества танков Stridsvag 122 – местного аналога Leopard 2.

Кроме того, решается вопрос о поставках пока неназванного количества танков Leclerc из Франции.

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