В Беларуси закрывается книжное издательство, которое проработало почти 30 лет 26.01.2023, 19:04

Деятельность издательства ранее приостановил Мининформ.

Частное белорусское издательство «Кнігазбор» скоро окончательно прекратит работу и будет ликвидировано. Об этом сообщил в Facebook его руководитель Геннадий Винярский. Деятельность издательства ранее приостановил Мининформ.

— Вот и закончилась моя эпопея издателя. 27 лет работы, около 3 тысяч наименований книг, встречи с авторами, презентации, выставки… Сегодня сдал в Министерство информации удостоверение издателя. В скором времени начнем процесс ликвидации ЧУП «Кнігазбор», — написал Винярский.

Он призвал покупать книги издательства в книжных магазинах и на интернет-площадках.

Напомним, Мининформ ранее приостановил деятельность «Кнігазбора», а также других независимых издательств — «Лимариус», «Галіяфы», «Медисонт», сославшись на «нарушение сроков уведомления об изменении сведений, подлежащих включению в Государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей печатных изданий».

Их Его книги также отказываются продавать в государственных магазинах сети «Белкнига».

Выпустить книги в Беларуси теперь можно фактически лишь в государственных издательствах либо приближенных к ним. Немногочисленные частные в лучшем случае выпускают классику или переводы, но в большинстве случаев не рискуют брать произведения современных белорусских авторов. Ведь каждое из них может получить экстремистский статус.

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