закрыть
26 января 2023, четверг, 20:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В пятницу в Беларуси ожидается до +2 градусов

  • 26.01.2023, 20:18
В пятницу в Беларуси ожидается до +2 градусов

Ночью будет до 7 градусов мороза.

Снег и туман прогнозируются в Беларуси 27 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно. На большей части территории ожидается снег, мокрый снег. Местами слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем переменных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью охладится до 1-7 градусов мороза. Днем будет минус 3 - плюс 2 градуса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Панцирь», который живет на крыше
«Панцирь», который живет на крыше Владимир Халип
Человек из железа
Человек из железа Наталья Радина
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС Артем Черников
В ожидании битвы за Крым
В ожидании битвы за Крым Юрий Вишневский