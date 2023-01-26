В пятницу в Беларуси ожидается до +2 градусов 26.01.2023, 20:18

Ночью будет до 7 градусов мороза.

Снег и туман прогнозируются в Беларуси 27 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно. На большей части территории ожидается снег, мокрый снег. Местами слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем переменных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью охладится до 1-7 градусов мороза. Днем будет минус 3 - плюс 2 градуса.

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