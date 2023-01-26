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ЕС хочет ограничить цену российского дизеля

  • 26.01.2023, 20:21
ЕС хочет ограничить цену российского дизеля

На уровне $100 за баррель.

Еврокомиссия предложила странам ЕС параметры потолка для российских нефтепродуктов, от которых сам блок намерен отказаться уже через 10 дней. Как и в случае с сырой нефтью, западные страны стремятся сократить приток в российский бюджет средств от экспорта продуктов переработки.

Поэтому ЕК предлагает ограничить цену премиальных нефтепродуктов, таких как дизельное топливо, на уровне $100 за баррель, а для более дешевых потолок может составить $45 за баррель. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

В определении целевых уровней ЕК отталкивается от ценового диапазона, который предложили страны «большой семерки»; он, в свою очередь, частично основан на уже установленном потолке для сырой нефти в $60 за баррель. Представители стран ЕС обсудят эти параметры, и в итоге они могут измениться, отмечает Bloomberg. Переговоры, по информации агентства, начнутся в пятницу и продолжатся несколько дней.

До войны экспорт нефтепродуктов из России был примерно вдвое меньше, чем нефти – 2,5 млн баррелей против 5 млн баррелей в сутки. Тем не менее, по мнению аналитиков, найти покупателей на продукты российским компаниям будет сложнее, чем на нефть, потому что Китай и Индия предпочитают приобретать сырье и самостоятельно его перерабатывать. Это приносит их компаниям хорошую прибыль с учетом того, что нефть Urals стоит почти вдвое дешевле Brent. На прошлой неделе главный российский сорт продавался в порту Приморск на Балтике за $45,55, по данным Argus Media, тогда как Brent стоила около $85 за баррель.

Дизельное топливо стоит значительно дороже сырой нефти, особенно с учетом того, что в последнее время на мировом рынке наблюдается его дефицит.

В 2022 г. доля России в мировых поставках нефтепродуктов составила 9,3% (примерно на 0,5 процентного пункта больше, чем на рынке сырой нефти). Она была крупнейшим поставщиком ЕС: в январе среднесуточные поставки, по данным Vortexa, составили 677 200 баррелей (у идущей следом Саудовской Аравии – 214 500).

Потолок для нефтепродуктов будет работать так же, как для нефти: получить страховку и прочие финансовые услуги у западных компаний поставщики смогут, только если подтвердят, что приобрели товар по цене не выше ограничительного уровня.

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