Симоньян: Нас одной кнопочкой могут вырубить 17 26.01.2023, 21:11

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Пропагандистка обрушилась на Путина за отставание РФ от мирового прогресса.

Пропагандистка Маргарита Симоньян прямым текстом обвинила российскую власть, на которую работает годами, в том, что чиновники за долгие годы не сделали ничего для модернизации РФ. Она признала, что Россия критически зависит от западных технологий и нажатием одной кнопки США и Европа могут отключить РФ Интернет, связь, лишить гаджетов и проч.

Говоря о том, что России собираются запретить Youtube, пропагандистка заметила, что «если была воля и решение» его закрыть, «как ты его закроешь».

«Instagram закрыли? Ну и что? Закрыт он?! Лично у меня количество подписчиков в Instagram за то время, что он «закрыт», увеличилось... Вот так и Youtube. Вы можете закрыть Youtube, только он не закроется», - утверждает Симоньян.

Журналист Денис Казанский отметил, в РФ, судя по всему, все понимают, что происходит «маразм», но продолжают его поддерживать.

«Как так вышло? Почему мы профукали нашу информационную безопасность? Это вопрос я даже не знаю к кому. Кто принимал эти решения не годы, а десятилетия назад. Я даже не говорю, почему не были созданы платформы, свои операционные системы», - сказала пропагандистка.

При этом она не называет имя своего президента, который находится у власти почти три десятилетия и претендует править еще минимум один срок.

«У нас сейчас одной кнопочкой, одной санкцией, одним решением могут вырубить все: телефоны, камеру, на которую меня снимают, ресурс, на котором вы меня сейчас смотрите, IPad или компьютер, на котором вы меня сейчас смотрите... Все превратится в тыкву одним росчерком пера. Мы вернемся в 90-е, когда мы жили без этого всего... Мы за все эти годы ничего не сделали для того, чтобы не быть заложниками этой ситуации», - возмущена Симоньян.

Однако она не говорит, почему, имея гигантскую технологическую отсталость от Запада, Кремль решил затеять войну в Украине и тратит колоссальные средства на ракеты и дроны вместо того, чтобы развивать свою страну.

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