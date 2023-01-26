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США хотят назначить спецпредставителя по Беларуси

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  • 26.01.2023, 21:43
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США хотят назначить спецпредставителя по Беларуси

Бывший посол США Джули Фишер ушла с поста в июне 2022 года.

Государственный департамент США «ищет соответствующего кандидата» на должность специального представителя по Беларуси.

Об этом сообщает CNN.

Соединенные Штаты больше не присутствуют в Беларуси, в связи с приостановкой работы своего посольства в Минске, вскоре после начала войны, которую Россия начала в Украине,

Бывший посол США Джули Фишер ушла с поста в июне 2022 года, а режим Лукашенко заблокировал ей возможность исполнять обязанности посла в Минске.

Заместитель госсекретаря по политическим делам США Виктория Нуланд на слушаниях в комитете Сената по международным делам заявила, что эта должность «сложная», отчасти потому, что представителю придется работать в литовской столице Вильнюсе.

«У нас очень хороший поверенный, который выполняет большую часть контактной работы на местах, но наш помощник госсекретаря по Европе и Евразии Карен Донфрид встречается с белорусами через регулярные промежутки времени, как и ее заместитель Робин Данниган, чтобы проверить, могут ли быть там еще какие-то возможности», – сказала Нуланд.

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