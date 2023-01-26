Немецкий депутат выступил в Бундестаге с сильной речью в поддержку белорусов и Беларуси 2 26.01.2023, 21:55

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Робин Вагенер

Бело-красно-белая Беларусь нужна Европе.

Депутат Робин Вагенер выступил 25 января в немецком парламенте с речью в поддержку Беларуси и белорусов.

Робин Вагенер в Бундестаге возглавляет немецко-украинскую парламентскую группу. Он же является «крестным» политзаключенной Дарьи Лосик. В своем выступлении он рассказал историю Паулинки — четырехлетней дочери Дарьи и Игоря Лосиков, которые находятся за решеткой. Депутат призвал в это сложное время, когда весь мир помогает Украине, не забывать о Беларуси и белорусских политзаключенных.

— Я очень благодарен за решение Союза оказывать Украине такую мощную поддержку. И давайте также поддержим белорусское демократическое движение и будем поддерживать его так долго, как это будет необходимо. Это было и остается правильным шагом: выдача гуманитарных виз тем, кого преследует режим, поддержка исключенных [по политическим мотивам] студентов и уволенных преподавателей, а также независимых СМИ.

Лукашенко и его прислужники должны пойти под суд за свои преступления. С какой бы жесткой критикой режима мы ни выступали, нам нужно четко показать, что значат для нас те, кто действительно стоит за Беларусь. Это смелые люди белорусского гражданского общества, это те, кто, оставаясь в Беларуси, в условиях большой опасности, или в вынужденном изгнании, ведет борьбу за свободу страны, за демократию.

Такой, бело-красно-белой, Беларуси нужна наша полная поддержка. И по этой причине мы не можем отступить, мы и дальше будем требовать освобождения политзаключенных.

Это наш долг перед Паулиной. Детям нужны родители. Европе нужна демократическая Беларусь. Европе нужна свободная Украина. Людям нужна свобода, — сказал Робин Вагенер под аплодисменты депутатов.