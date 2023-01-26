Байден планирует свой визит в Европу к годовщине вторжения РФ в Украину
- 26.01.2023, 22:29
Президент США может посетить в том числе Польшу.
Президент США Джо Байден планирует посетить Европу. Его визит будет связан с годовщиной полномасштабного вторжения россиян в Украину 24 февраля.
Об этом сообщает корреспондент NBC Джош Лендерман в Twitter.
«Байден рассматривает возможность поездки в Европу в связи с годовщиной вторжения в Украину в следующем месяце, сообщают источники», - написал журналист.
При этом, по информации NBC, рассматривается несколько стран, куда может приехать президент США, в том числе Польша. Представители администрации Байдена также обсуждают объявление еще одного крупного пакета военной помощи Украине в конце февраля.