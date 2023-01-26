закрыть
26 января 2023, четверг, 22:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Байден планирует свой визит в Европу к годовщине вторжения РФ в Украину

  • 26.01.2023, 22:29
Байден планирует свой визит в Европу к годовщине вторжения РФ в Украину
Джо Байден

Президент США может посетить в том числе Польшу.

Президент США Джо Байден планирует посетить Европу. Его визит будет связан с годовщиной полномасштабного вторжения россиян в Украину 24 февраля.

Об этом сообщает корреспондент NBC Джош Лендерман в Twitter.

«Байден рассматривает возможность поездки в Европу в связи с годовщиной вторжения в Украину в следующем месяце, сообщают источники», - написал журналист.

При этом, по информации NBC, рассматривается несколько стран, куда может приехать президент США, в том числе Польша. Представители администрации Байдена также обсуждают объявление еще одного крупного пакета военной помощи Украине в конце февраля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Панцирь», который живет на крыше
«Панцирь», который живет на крыше Владимир Халип
Человек из железа
Человек из железа Наталья Радина
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС Артем Черников
В ожидании битвы за Крым
В ожидании битвы за Крым Юрий Вишневский