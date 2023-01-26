закрыть
26 января 2023, четверг, 23:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

МВФ обсуждает предоставление многолетней помощи Украине на $16 млрд

  • 26.01.2023, 22:58
МВФ обсуждает предоставление многолетней помощи Украине на $16 млрд

Первый транш может поступить уже в апреле.

Международный валютный фонд (МВФ) изучает возможность предоставления Украине многолетнего пакета помощи в размере 16 млрд долларов, чтобы помочь покрыть потребности страны и стать катализатором для увеличения международного финансирования.

Об этом сообщает Bloomberg.

Реализация этой программы зависит от ряда условий, включая одобрение ее странами G7, а также донорами и кредиторами Украины, которые обеспечивают приемлемость суверенного долга.

«План также потребует внесения изменений в правила кредитования МВФ, чтобы Фонд имел возможность предоставлять ссуды разрушенной войной стране, а правительству в Киеве нужно будет взять на себя обязательства по ряду политических мероприятий, кроме успешного завершения четырехмесячной безналичной программы МВФ», - подчеркивает издание.

Bloomberg отмечает, что в случае одобрения 3-4-летняя программа общей стоимостью от 14 до 16 млрд долларов будет предусматривать выплату от 5 до 7 млрд долларов в течение первого года.

«Есть надежда, что план будет согласован до конца марта, а первый транш поступит уже в апреле. Также ожидается, что это поможет увеличить финансовую поддержку страны со стороны государственных и частных кредиторов», - уверяют в МВФ.

При этом представители Фонда подчеркивают, что они сохраняют тесное сотрудничество с Украиной и добавляют, что это может проложить путь к полноценной программе, не уточняя, однако, какого размера может быть потенциальный кредит.

По информации Bloomberg, если план не получит поддержки со стороны достаточного количества стран-членов МВФ, Фонд может поддержать Украину программой Rapid Financing Instrument на 1,3 млрд долларов. Однако, по мнению экспертов, стране, вероятно, понадобится еще около 8 млрд долларов для восстановления критической инфраструктуры, поврежденной российскими ракетными атаками.

При этом в МВФ отметили, что украинское правительство обязалось принять меры по увеличению налоговых поступлений, значительному сокращению поддержки центробанком пострадавшего от войны бюджета и дальнейшему совершенствованию корпоративного управления в государственных компаниях. В то же время, МВФ прогнозирует, что экономическое восстановление может быть медленным: ожидается, что экономика Украины вырастет на 0,3% после падения на 30,3% в 2022 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Панцирь», который живет на крыше
«Панцирь», который живет на крыше Владимир Халип
Человек из железа
Человек из железа Наталья Радина
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС Артем Черников
В ожидании битвы за Крым
В ожидании битвы за Крым Юрий Вишневский