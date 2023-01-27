«Майор погиб, комбат ранен»: россияне паникуют под Сватово 3 27.01.2023, 9:28

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Мобилизованные в массовом порядке гибнут из-за действий командования РФ.

У России тяжелая ситуация на Сватовском направлении фронта, где мобилизованных россиян бросают с автоматами под удары артиллерии ВСУ. В результате тяжелых потерь гибнет локальное командование, а мобилизованные панически разбегаются в отступлении.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила российская пропагандистка Анастасия Кашеварова.

«И опять приходит много сообщений по Сватовскому направлению. Я разговаривала и с женами, и с бойцами, и с вышестоящим руководством. Все подтверждено», - пишет она.

По словам пропагандистки, руководство армии просто отправляет россиян на убой.

«Отдаются приказы руководством, которое не находится на позициях. В итоге мы с автоматами идем против артиллерии. Ни взять пункт не можем, ни сохранить личный состав. Пустая и даже, я бы сказала, «преступная» растрата человеческого ресурса. Гибнут и рядовые, и наши офицеры. Майор М…вец погиб, обеспечивая отход солдат, прикрывал ребят. Комбат, капитан Ма...нов получил ранение. У нас так много майоров? И капитанов?» - возмущается она.

По словам пропагандистки, после случаев, когда российским командованием ставится невыполнимый и нереалистичный приказ, батальон и рота остаются без командования, которое погибает.

Российские мобилизованные после потерь дезориентированы и ищут своих, однако их вновь отправляют на прежние позиции без стратегии и без прикрытия, только с автоматом. В случае отказа их объявляют дезертирами с риском дальнейшего уголовного преследования.

«Как? Как поступать в такой ситуации?» - возмущается россиянка.

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