Экономист: Власти в упор не видят рецессию в экономике 27.01.2023, 11:14

Ситуация выглядит анекдотично.

Экономист Сергей Чалый прокомментировал последнее решение Нацбанка снизить ставку рефинансирования. Комментарий экономиста приводит «Салiдарнасць»:

— На самом деле, снижение на полпроцентного пункта — это очень маленький шаг, — говорит эксперт в новом выпуске программы «Чалый. Экономика», — стоит задача показать: мол, тенденция действительно переломлена, и мы таким образом ее закрепляем.

Но анекдот заключается в том, что я никогда еще не видел столь странного и столь противоречивого стейтмента, которым это решение сопровождается. То есть, инфляция снижается, говорит Нацбанк, в ответ на это снижаются инфляционные ожидания, и поэтому происходит приток рублевых средств в банковскую систему, что в общем логично.

Но вместе с тем, тут же добавляет регулятор, на фоне снижения процентных ставок депозитного рынка сберегательная активность остается сдержанной, в том числе «в силу повышенных инфляционных ожиданий».

Как мы видим, друг за другом идут два предложения, противоречащие одно другому. Либо у вас таки происходит улучшение и инфляционные ожидания уменьшаются, либо верно второе предложение, и сберегательная активность остается слабой, потому что инфляционные ожидания по-прежнему высокие.

Впрочем, по мнению аналитика, столь явное противоречие ни разу не удивляет, поскольку прекрасно вписывается в поведение всех белорусских министерств, регулирующих и управляющих органов.

— У них сейчас период совершения «кругов почета», — продолжает экономист. — Кого ни послушаешь, например, замминистра экономики Дмитрия Ярошевича, звучат заявления типа «вроде бы у нас уже сложились условия для того, чтобы экономика развивалась».

Особенно смешно это слышать на фоне того, что последовательно практически все аналитические центры, включая те, которые оценивают мировую экономику и ее влияние на белорусскую, ухудшают прогнозы — и по мировой экономике, и, соответственно, по региону и по Беларуси.

Например, говорит Сергей Чалый, команда российского Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования уже довольно долго называет происходящее неустойчивой рецессией:

— Было сильное падение в районе апреля 2022-го, и с тех пор экономика «лежит» на одном и том же уровне, это классический сценарий L-образной рецессии.

А помимо влияния мировой экономики, которая, даже если удастся избежать серьезной рецессии, все равно замедляется, и российской, где рецессия остается, Беларусь сталкивается с собственными проблемами. Так, уже анонсирован новый раунд экономических санкций против режима (по информации Bloomberg, ограничения могут затронуть ключевые технологии и энергетический сектор страны — прим.).

— В самом худшем случае, — отмечает аналитик, — это будет уравнивание санкционного режима белорусского с российским. И это совсем плохо, потому что тогда мы никакой микроэлектроники не увидим, никакого импортозамещения, никаких, естественно, «белорусских компьютеров» на процессоре Intel.

Через Беларусь все еще поставляют комплектующие, которых в России нет, но эти дыры хотят закрыть. И это на самом деле ставит под угрозу всю «бизнес-модель» сотрудничества с РФ по импортозамещению, по единой промышленной политике и так далее.

Беларусь ведь и дальше планировала перестраиваться под нужды России, главным образом, оборонную промышленность, потому что всерьез ни одна, ни вторая страна не способны ответить на ограничения, связанные с потребительскими вещами (электроника, автомобили и т.п.) за исключением узких ниш.

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