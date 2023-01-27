Пропагандистский балаган 9 Альфред Кох

27.01.2023, 14:42

7,340

Альфред Кох

Кураж улетучиться и в России наступит тяжелое похмелье.

Вот и минул триста тридцать седьмой день войны. На фронте горячо везде от Угледара до Кременной. Украинские эксперты успокаивают, что это лишь разведка боем и прощупывание позиций и что настоящее наступление еще впереди, а мне, дилетанту, кажется что это оно и есть. Тем более, что сами эти эксперты его анонсировали сначала на Новый год, потом на конец января. Теперь они говорят, что это еще не оно…

Я уже не знаю кому верить. Так или иначе, но россияне наступают. Пока, правда, не очень успешно. Но тем не менее. То самое это наступление или только прелюдия к нему - не суть важно. Так или иначе, но давление будет нарастать и опыт предыдущих российских наступлений показал, что этого атакующего потенциала у россиян хватает месяца на два-три. Потом они начинают сдыхать, теряют темп, начинают перегруппировку и т.д.

Последнее такое их серьезное наступление завершилось взятием Северодонецка и Лисичанска. Чем закончится это наступление и какие города возьмут путинские чудо-богатыри - поди знай. И возьмут ли хоть что-то - тоже большой вопрос.

Я уже писал, что путинская тактика понятна проста. Поскольку Россия не может победить, а проигрыш ведет к слишком большим рискам персонально для Путина и его власти, то значит нужно воевать бесконечно. Пока идет война, можно кормить пипл рассказами про «перегруппировки», «жесты доброй воли», «хитрые многоходовочки» и прочие «выравнивания линии фронта». И продавать публике как взятие Берлина многомесячный штурм Соледара.

Единственное, что у Путина действительно работает - это его пропагандистская машина. И с ее помощью можно бесконечно долго держать народ в предвкушении скорого перелома в войне и победы. Тем более, что российский народ сам настолько верит в свою непобедимость (спасибо многолетнему разгулу победобесия), что вариант с проигрышем просто отсутствует в его картине мира.

Но для всего этого пропагандистского балагана нужно, чтобы война хоть как-нибудь, да шла. Таким образом окончание войны хоть и не гарантирует путинского краха, но делает его более, чем вероятным. А такого риска он брать не готов. Следовательно он без колебаний отправит на смерть еще не одну сотню тысяч своих солдат (а уж об украинцах и говорить нечего), но не уйдет сам.

Впрочем, это уже все поняли и ничего, хоть отдаленно напоминающего мужество, от него уже не ждут. Трус, который за почти год войны так и не смог заставить себя приехать хотя бы в Белгород иди Ростов (я даже не говорю - Луганск или Донецк) совершенно в этом плане безнадежен.

Теперь в России началась анекдотичная по своей форме и содержанию компания про «будем щелкать Леопарды как орехи». До этого, как известно, они «щелкали как орехи» HIMARS’ы (в реальности - ни одного) и Bradley с Patriot’ами (еще не поставлены в Украину).

Вылез в телевизор бравый генерал, а ныне депутат ГД Владимир Шаманов и очень убедительно рассказал нам, что знает он эти Леопарды и что мы их одной левой. Я правда засомневался в его компетенции: его боевая биография не дает оснований считать что он вообще когда-нибудь участвовал в войнах, где у противника были хоть какие-то танки. Но у меня еще оставалась надежда на то, что возможно он хорошо теоретически подкован?

Но генерал не оставил мне ни одного шанса поверить ему и в ту же секунду пояснил, что сведения о Леопардах он вынес из обучения в Ташкентском танковом училище в 1974 году. Тут я совсем упал духом: ведь та модификация Леопардов-2, которую Германия (и остальные страны) собираются поставить в Украину была запущена в производство лишь в начале 90-х…

Так я и не понял, как россияне собираются щелкать «Леопарды». Впрочем, это не единственная загадка, которую они поставили перед всем миром. Россия как ошалевший от многодневного запоя мужик крушит все вокруг себя и лезет ко всем драться, плюется, ругается, блюет, мочится прилюдно и потом, с разбитой мордой, связанный, засыпает, а когда проспиться…

Вчера, помимо дня рождения Зеленского, мы праздновали 85 лет со дня рождения Высоцкого. Помните как у него в известной песне: «Ой где был я вчера, не найду - хоть убей!»: «Если правда оно – ну, хотя бы на треть, остается одно: только лечь помереть!»

Я все время думаю: этот морок пройдет, кураж улетучиться и наступит у России тяжелое похмелье. Как она будет людям в глаза смотреть? Как она своим детям объяснит, почему она до этого докатилась? Родного брата, с которым столько вместе пережила и вынесла - била смертным боем и чуть не убила… Это ж надо допиться до такого… Простите, православные, бес попутал? Ииии… Кто ж тебе теперь поверит?

Вся репутация, весь авторитет, все уважение и любовь человечества - все насмарку. Надо будет начинать все даже не с нуля, а с минуса, с запятнанной и уничтоженной репутации… Сможет ли отмыться? Ох, не знаю…

Кстати, я тут прочитал очень милое объяснение, почему решение по танкам не обнародовали 20 января в Рамштайне, хотя всем было ясно, что оно уже принято. Все дело в том, что 31 Абрамс + 14 Леопардов = 45 лет Зеленскому. Наверное, вы уже это слышали… Я просто так написал, для того, чтобы настроение поднять.

Ну, не вешайте нос. Все идет по плану. Не как у Путина и Шойгу «по плану», а по настоящему по плану. И в этом плане запланирована наша победа. Иначе и быть не может.

Потому, что наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».