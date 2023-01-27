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На «Беларускалии» хотят уволить около 200 человек

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  • 27.01.2023, 17:21
На «Беларускалии» хотят уволить около 200 человек

Составлены списки.

На «Беларуськалии» в январе 2023-го появились политические списки тех, с кем планируют распрощаться. Об этом «Зеркалу» рассказали сразу несколько работников предприятия. По их данным, в перечне около 200 человек. Напомним, больше половины из 13-тысячного коллектива предприятия в 2020-м поддержали забастовку.

— Людям из списков не продлевают контракты, резко никого не увольняют, а просто ждут удобных моментов, — говорит рабочий Артем. — В списке же около 200 имен, а в августе 2020 года за забастовку подписались более 7 тысяч. По моим наблюдениям, не продлевают контракты именно тем, кто имеет хоть какое-то отношение к управлению, тем, кто занимает кабинеты. Не слышал, чтобы электрик или сантехник, обычный рабочий, поставивший подпись не за «правильного» кандидата, сильно интересовал руководство. Ведь черную работу делать кому-то нужно, а теперь, когда за нее еще и платят копейки, это, можно сказать, наказание само по себе.

Причины попадания в список разные: от участия в протестах до оставленной подписи за альтернативного кандидата. По словам Артема, с его подругой не продлевают контракт из-за того, что во время предвыборной кампании 2020-го она оставила подпись за Виктора Бабарико. При этом он отмечает, что есть рабочие, которые не только оставляли подписи, но и активно участвовали в стачечном движении, и для них все пока что ограничилось разговорами с руководством.

По информации еще одного рабочего «Беларуськалия» Дмитрия, в списке на увольнение за политику, в основном, находятся люди, у которых с 1 декабря по 30 мая заканчиваются контракты. Но также, по его словам, есть еще один список — в нем сотрудники с более длительными контрактами, на которых оказывают прессинг, например, лишением премий.

Еще один работник «Беларуськалия» Алексей (имя изменено) рассказал, что списки на непродление контрактов — это не единственный способ распрощаться с сотрудниками, которые «засветились во время протестов».

— Насколько я знаю, таких людей вычисляют по снимкам и видеозаписям. Некоторых не увольняют сразу, а делают все крайне деликатно. Например, «не прошел проверку знаний на допуск к самостоятельной работе». Она проводится ежегодно. Короче, минимум акцента на причины увольнения, — объясняет Алексей.

Артем добавляет, что многие из работников «Беларуськалия» уволились сами и уехали за границу. Причина — падение зарплат. Так, по словам мужчины, за 2021 год ему зачислили почти 35 тысяч рублей зарплаты (в среднем, по 2917 рублей в месяц), а за 2022 год — 26 тысяч (2166 рублей в месяц).

— У тех, у кого повременная оплата труда, заработок упал не так ощутимо. У кого оплата сдельно-премиальная — ситуация хуже. Например, у шахтеров падение на 50%, — объясняет мужчина. —  Многие уволились сами и уехали за границу. Потому что зарплата упала очень сильно, условия труда — это катастрофа. Люди ищут лучшей жизни. Также многие из бывших коллег работают дальнобойщиками или на любой другой вахтовой работе, когда ты можешь зарабатывать за рубежом, а тратить тут.

Экс-работник предприятия, член стачкома «Беларуськалия» Дмитрий Куделевич объясняет, что о массовых увольнениях пока речи не идет, но ключевое слово «пока»:

— Но ситуация на производстве действительно напряженная, и связана она как с существенным сокращением производства в результате санкций, так и с ожиданием потенциального визита представителей органов за все те же события августа 2020-го. Участвовали ведь все. Или почти все. Месяц назад вызывали моего близкого товарища, он активничал в тот период и был впоследствии уволен. С него взяли показания, но отпустили с оговоркой, мол, надо будет — позовем. Неудивительно, если сейчас и начнутся массовые увольнения.

Блог «Люди» позвонил по вопросу увольнений на «Беларуськалии» заместителю генерального директора по идеологической работе и персоналу, начальнику отдела кадров Михаилу Севруку. Однако, выслушав вопрос, он положил трубку.

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