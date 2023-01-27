Симптом распада Кремля 1 Орест Сохар

27.01.2023, 19:36

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Орест Сохар

Пригожин реализует африканский опыт в России.

В России новая криминальная эстетика: зэков тянут в депутаты, вся юстиция сводится к кувалде. Это симптом распада. Теперь институтом власти является не полномочия от фюрера, а наличие вооруженной группировки. Каждый «кадыров», «пригожин» или другой бандит создает собственные правила на контролируемых территориях.

Криминальное сознание Пригожина сегодня залипло в ментальности орков, особенно у господствующего класса.

Политики мимикрируют под новый тренд: генсек «Единой России» Турчак пригрозил коллеге «единоросу» молотом Пригожина за видео с отдыха. Депутаты от партии власти имеют честь получить именную кувалду от повара Путина. Это так же почетно, как у первобытных племен было получить скальп врага.

Медведев вдруг предложил предателей наказывать согласно законам военного времени. Даже началась дискуссия, как убивать непокорных соотечественников: согласно Конституции или по справедливости. Весь руководящий иконостас апеллирует к опыту Пригожина, потому что он сейчас самая высокая судебная ветвь власти в России, а молот – символ этого извращенного «правосуди2".

Фишка не только в криминальной эстетике, для бандитов и убийц расчищается горизонт власти и пантеон славы.

«Ангарский маньяк», бывший милиционер Михаил Попков убил 80 женщин, отбывает два пожизненных и признался в других убийствах. Теперь собирается в «Вагнер». Только после морозов, потому что они ему некомфортны. Согласно новейшим орковским традициям, у этого маньяка очень хорошие политические перспективы. В худшем случае он будет с почестями похоронен в родном Ангарске, и все медиа области составят о нем героический некролог, а губернатор произнесет трогательную речь. В лучшем – бункерный фюрер ему прицепит звезду героя империи.

Другая громкая история: «Под Бахмутом погибли уже четыре уголовных авторитета, которые «откинулись» из зон. Лидеров ОПГ хоронят как героев на «аллеях славы», а их более счастливых приспешников могут делегировать в Госдуму». Это не ирония, а намерение путинистов привнести «немножко свежего воздуха» во власть, заведя профессиональных убийц. «Проветрить» собираются и учебные заведения, куда без конкурса и экзаменов собираются зачислять демобилизованных маньяков и киллеров.

Мордор де-факто проходит этап племенизации. Она ведет к постепенному развалу империи.

У Пригожина было много времени ознакомиться с реалиями стран Африки. Теперь он реализует этот опыт в России.

Африканизация России, превращение ее в слабое фрагментарное образование – это залог выживания отдельных кланов на территории постимперии. Мордор становится зверски миролюбивой страной.

Орест Сохар

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