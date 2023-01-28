Покинувший Россию математик МГУ стал крупнейшим налогоплательщиком Британии 28.01.2023, 1:10

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Алекс Герко в знак протеста отказался от российского гражданства.

43-летний выходец из России Алекс Герко стал самым крупным налогоплательщиком Великобритании по рейтингу The Sunday Times. Миллиардер и основатель лондонской трейдинговой компании XTX Markets заплатил в британский бюджет 487 млн фунтов стерлингов, или $602,8 млн налогов в 2022 году, пишет The Moscow Times.

Лидер последних двух лет, основательница букмекерской конторы Bet365 Дениз Коутс, оказалась на втором месте в рейтинге издания. Она заплатила 460,2 млн фунтов стерлингов, или $569,6 млн

Герко родился и вырос в Москве, он получил степень доктора математических наук в МГУ. Свою трейдинговую карьеру начал в Deutsche Bank, позже работал в хедж-фонде GSA Capital. В 2015 году Герко основал в Лондоне трейдинговую компанию XTX Markets.

После вторжения России в Украину Грека раскритиковал президента РФ Путина. Он написал в Twitter главе МИДа РФ Сергей Лаврову: «Нюрнберг ждет вас». Герко также призвал ввести санкции в отношении большего числа россиян. Сам он отказался от российского гражданства, отмечает издание.

В начале декабря прошлого года Bloomberg оценил состояние Герко в $6 млрд. Агентство отмечало, что миллиардер смог хорошо заработать на экономической трубулентности, вызванной пандемией и войной в Украине. В 2021 году прибыль XTX Markets увеличилась на 42%, до 667 млн фунтов в годовом выражении, а за первое полугодие 2022 года компания получила рекордную чистую выручку от торговых операций в $4,2 млрд.

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