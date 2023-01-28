закрыть
28 января 2023, суббота, 2:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Покинувший Россию математик МГУ стал крупнейшим налогоплательщиком Британии

  • 28.01.2023, 1:10
  • 4,780
Покинувший Россию математик МГУ стал крупнейшим налогоплательщиком Британии

Алекс Герко в знак протеста отказался от российского гражданства.

43-летний выходец из России Алекс Герко стал самым крупным налогоплательщиком Великобритании по рейтингу The Sunday Times. Миллиардер и основатель лондонской трейдинговой компании XTX Markets заплатил в британский бюджет 487 млн фунтов стерлингов, или $602,8 млн налогов в 2022 году, пишет The Moscow Times.

Лидер последних двух лет, основательница букмекерской конторы Bet365 Дениз Коутс, оказалась на втором месте в рейтинге издания. Она заплатила 460,2 млн фунтов стерлингов, или $569,6 млн

Герко родился и вырос в Москве, он получил степень доктора математических наук в МГУ. Свою трейдинговую карьеру начал в Deutsche Bank, позже работал в хедж-фонде GSA Capital. В 2015 году Герко основал в Лондоне трейдинговую компанию XTX Markets.

После вторжения России в Украину Грека раскритиковал президента РФ Путина. Он написал в Twitter главе МИДа РФ Сергей Лаврову: «Нюрнберг ждет вас». Герко также призвал ввести санкции в отношении большего числа россиян. Сам он отказался от российского гражданства, отмечает издание.

В начале декабря прошлого года Bloomberg оценил состояние Герко в $6 млрд. Агентство отмечало, что миллиардер смог хорошо заработать на экономической трубулентности, вызванной пандемией и войной в Украине. В 2021 году прибыль XTX Markets увеличилась на 42%, до 667 млн фунтов в годовом выражении, а за первое полугодие 2022 года компания получила рекордную чистую выручку от торговых операций в $4,2 млрд.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Высокие маки
Высокие маки Ирина Халип
«Панцирь», который живет на крыше
«Панцирь», который живет на крыше Владимир Халип
Человек из железа
Человек из железа Наталья Радина
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС Артем Черников