Украинский дипломат: Санкции подрывают единство российских элит 28.01.2023, 3:07

Разрушены основы путинского режима.

Украинский дипломат Даниил Лубкивский убежден, что санкции против России подрывают не только экономические возможности путинского режима, но и единство российских элит Такое мнение он высказал телеканалу «Еспресо».

- Крик и вой кремлевских пропагандистов являются признаком осознания верхушкой РФ последствий не только военной помощи Украины, но и санкций. Они сразу реагируют на любые санкционные меры. Поскольку это болезненные удары, подрывающие не только экономическую и финансовую состоятельность РФ, но и единство российских элит, - объяснил Лубкивский.

Дипломат подчеркнул, что у РФ нет экономических перспектив из-за санкционных мер.

- Санкции против РФ подрывают основы путинского режима. Санкционные меры ставят крест на любые финансовой деятельности РФ. О перспективах в будущем для РФ и речи быть не может. Поэтому реакции на санкции пропагандистов Кремля являются хорошим знаком, - добавил он.

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