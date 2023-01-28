Данилов раскрыл военные планы РФ к 24 февраля 28.01.2023, 8:59

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Россияне концентрируют мобилизованных и «железо» на трех направлениях.

К годовщине полномасштабного вторжения армия страны-агрессора России может активизировать боевые действия. Оккупанты могут сосредоточиться на Донецком, Луганском и Запорожском направлениях. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Учитывая то, что они люди из «совка», и что к какой-то годовщине они должны иметь какие-то достижения. Нет никакой тайны, что они до 24 февраля готовятся к новой волне», - сказал Данилов в интервью «Радио Свобода».

Секретарь СНБО подчеркнул, что Силам обороны Украины нужно сейчас быть в максимальной концентрации и готовности, поскольку у войск РФ много мобилизованных и «железа».

В то же время Данилов считает, что российские оккупанты не смогут повторить ситуацию февраля 2022 года и перейти в полномасштабное наступление.

«Наша страна февраля 2022 года и февраля 2023 года – это уже другая ситуация. Более того, мы понимаем, каким образом сейчас это может произойти. На сегодня бдительность на границе и бдительность наших ВСУ в совершенно другом состоянии», - подчеркнул он.

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