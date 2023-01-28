Путин отправил в отставку сразу пятерых генералов 3 28.01.2023, 10:07

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В российском МВД проходят масштабные «чистки».

Президент России Владимир Путин продолжает отправлять в отставки высокопоставленных сотрудников Министерства внутренних дел. Он уволил пятерых генералов МВД, сообщил телеграм-канал «ВЧК-ОГП» со ссылкой на указ. Позже информацию подтвердил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Президент РФ освободил от должности:

начальника Управления МВД России по Тульской области генерал-майора Сергея Галкина;

заместителя начальника Главного управления по вопросам Миграции МВД России генерал-майора Дмитрия Демиденко;

заместителя начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России генерал-майора Владимира Макарова;

начальника УВД по Северо-Западному административному округу Главного управления МВД России по Москве генерал-майора Антона Ромейко-Гурко;

начальника УВД по Западному административному округу Главного управления МВД России по Москве генерал-майор полиции Борис Шейнкина.

Кроме того, Путин назначил трех генералов полиции на должности в оккупированные регионы Украины. Так, «замом главы МВД в «ДНР» стал генерал-майор полиции Павел Гищенко, «главой МВД по Крыму» назначили генерал-майора Игоря Илларионова, а «главой управления МВД в Херсонской области» — генерал-майора полиции Владимира Липандина.

Генерал-майор полиции Лобанов также назначен начальником УВД по Южному административному округу Главного управления МВД России по Москве.

Депутат Хинштейн добавил, что президент РФ назначил на новые должности еще четырех полковников полиции. По его словам, Путин также назначил:

на должность заместителя начальника Главного управления на транспорте МВД полковника полиции Дениса Маслова;

на должность начальника Управления организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД полковника Филиппа Немова;

полковник Владислав Новиков получил пост заместителем начальника ГУ МВД по Москве;

полковник Олег Пауков занял должность начальника УВД по ЦАО ГУ МВД по Москве.

В начале июня прошлого года Путин также уволил пятерых генералов с должности, писал РБК. Близкий к МВД собеседник издания объяснил отставку высокопоставленных полицейских «кадровой ротацией в министерстве».

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