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Блогер Александр Кабанов уехал из Беларуси

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  • 28.01.2023, 9:59
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Блогер Александр Кабанов уехал из Беларуси

Политзаключенный вышел из колонии на свободу в декабре прошлого года.

Брестский блогер, бывший политзаключенный Александр Кабанов выехал за границу. Об этом сообщает «Наша Нiва» со ссылкой на фонда BYSOL.

По информации фонда, Александр Кабанов сейчас может находиться в Вильнюсе.

Александр Кабанов вышел из колонии на свободу в декабре прошлого года. 14 апреля 2021-го он был вместе со своим коллегой Сергеем Петрухиным осужден на 3 года лишения свободы, обвинялся в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, оскорблении представителя власти».

Задержали Кабанова 17 июня 2020 года, во время избирательной кампании.

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