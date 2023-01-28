В оккупированном Мариуполе раздался громкий взрыв 2 28.01.2023, 10:19

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Детонацию слышали в районе двух заводов.

В оккупированном Мариуполе сегодня утром раздался громкий взрыв. Его слышали в районе заводов «Азовмаш» и имени Ильича.

Об этом сообщает в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Громкий взрыв в Мариуполе двадцать минут назад. Снова в Кальмиусском районе на границе заводов Азовмаш/Ильича. Причины уточняем. Но эти приятные украинскому уху звуки становятся все чаще в городе. Настолько, что оккупанты уже не употребляют «разминирования». Наверно, что-то случилось с челюстью…» - написал Андрющенко.

Напомним, 24 января во временно оккупированном Мариуполе также раздался взрыв. После чего над городом активизировалась российская авиация.

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