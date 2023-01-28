The Telegraph: Британия может передать Украине истребители, но при одном условии 4 28.01.2023, 10:56

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Высокопоставленный офицер Королевских ВВС назвал главный фактор принятия решения.

Власти Великобритании могли бы одобрить передачу Украине истребителей после выхода российских войск с оккупированных территорий.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники. Издание не уточняет, из каких именно позиций россияне должны выйти.

Один высокопоставленный источник Королевских ВВС отметил, что сейчас этот вопрос не в приоритете. Собеседники издания рассказали, что передача самолетов может произойти, «когда Россия будет изгнана из Украины, а украинцам нужно будет провести миссию воздушного контроля, чтобы защитить свое воздушное пространство».

В то же время другой высокопоставленный источник в обороне обеспокоен с тем, что Военно-Воздушные силы и Военно-Морской флот (ВМС и ВМФ) не оказывают существенного вклада в поддержку ВСУ. Отмечается, что «украинцам нужно участие всех видов Вооруженных сил».

Однако собеседники в ВМС и ВМФ пояснили, что их вооружение сложнее в использовании и требует больше времени на подготовку. Кроме того, ВМФ Великобритании с лета 2022 учит украинцев управлять двумя минными тральщиками класса Sandown.

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