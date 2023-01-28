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Новый тренд: в Минске детей называют необычными именами

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  • 28.01.2023, 11:19
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Новый тренд: в Минске детей называют необычными именами

Это касается как мальчиков, так и девочек.

В Минске стали все чаще называть детей двойными именами. Об этом «Минск-Новостям» расcказала начальник отдела ЗАГС администрации Первомайского района Юлия Виноградова.

Какие имена выбирали родители новорожденным минчанам в 2022 г. и какие из них стали наиболее популярными?

Распространенные имена девочек: София (286), Анна (215), Мария (212), Алиса (208), Ева (200), Полина (177), Ксения (171), Варвара (159), Виктория (148) и Александра (135).

Редкими именами стали Роза, Эммануэлида, Северия, Просковья, Ванга, Офелия, Лиэль, Каталея, Клавдия и Констанция.

Распространенные имена мальчиков: Михаил (258), Матвей (245), Артем (244), Роман (244), Марк (223), Максим (211), Александр (204), Даниил (195), Иван (163) и Тимофей (163). Реже мальчиков называют так: Янка, Василий, Хоритон, Сымон, Феодор, Люциан, Иосиф, Даян и Аристарх.

В последнее время детям начали чаще давать двойные имена. В 2022 г. девочек называли Ангелина-Карина, Иванка-Лариса, Милана-Мария и София-Виктория. Мальчиков — Ян-Кристиан, Тамир-Абдул, Маурисио-Матео, Дмитрий-Александр и Всеволод-Изяслав.

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