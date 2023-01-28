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Ученые нашли в Японии уникальное зеркало в форме щита и огромный меч

  • 28.01.2023, 11:48
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Ученые нашли в Японии уникальное зеркало в форме щита и огромный меч

Подобные артефакты еще не встречались археологам.

В Японии археологи обнаружили в гробнице 4 века 2,3-метровый железный меч «дако» и зеркало в форме щита, которое первое в своем роде.

Об этом сообщает Аrkeonews.

Такие уникальные артефакты археологи нашли в кургане Томио Маруяма в Наре - одной из древних столиц Японии.

По данным ученых, старейший из мечей с волнистым лезвием змеевидной формы, который раскопали археологи - самый большой железный меч, который изготовили в тот период в Восточной Азии. За все время нашли более 80 других подобных мечей, как погребальный инвентарь. Самый большой «дако» до этого был длиной в 85 см.

Как отметил заместитель директора Археологического института префектуры в Наре Косаку Окабаяши, данный меч указывает на то, что технологии периода Кофун (300–710 гг. н. э.) превосходят все ожидания. Это шедевр металлообработки того периода.

Наличие «дако» в гробнице свидетельствует о том, что умерший был вовлечен в военные дела, а зеркало в виде щита связано с ритуалами. Зеркало-щит длиной в 64 см защищало от злых духов. Его узорчатая поверхность имеет дизайн, основанный на мифических существах.

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