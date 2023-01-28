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Эйдман: Заговор элит против Путина стал реальностью

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  • 28.01.2023, 12:14
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Эйдман: Заговор элит против Путина стал реальностью
Игорь Эйдман

Россию уже в этом году ждут пять ключевых событий.

Уже в первом полугодии нынешнего 2023 года Россию ожидают пять ключевых событий, которые, скорее всего, приведут к краху путинского режима. Такой прогноз опубликовал на своем канале в Telegram российский социолог и оппозиционер Игорь Эйдман.

Экономические проблемы. России придется столкнуться с девальвацией рубля из-за нефтяного эмбарго Европы и ценового потолка. Российский бюджет критически зависим от доходов из продажи энергоресурсов. Уже сейчас российское «черное золото» продается значительно дешевле, чем заложено в бюджет Российской Федерации.

«Единственный выход в этой ситуации - девальвировать рубль. Иначе дефицит бюджета будет быстро расти», - рассказал российский оппозиционер. Усугублять финансовый кризис, с его слов, будут неизбежно растущие расходы на войну.

Второе ключевое событие - это новое российское наступление в Украине, к которому оккупанты активно готовятся. Эйдман считает, что Кремль постарается его осуществить до того, как в Украину придет анонсированное западное вооружение. Эксперт уверен, что помощь не ограничится и стоит ожидать в скором времени передачи ВСУ еще и боевой авиации НАТО, а также дальнобойных ракет. «Время работает против российских властей. Они будут спешить», - написал социолог.

Третье событие - новая волна мобилизации. Для широкомасштабного наступления в Украине Путину необходимо большое количество пушечного мяса. То есть, новая мобилизация неизбежна.

Четвертое событие - контрнаступление украинской армии. Украинцы готовят мощный ударный кулак для того, чтобы уже весной обвалить российскую оборону как минимум на одном из участков фронта. Для этих операций Киев копит НАТОвскую бронетехнику и артиллерию.

Пятое событие - хаос в РФ и начало раскола путинского режима. «Крах российского наступления и контрнаступление Украины, а также экономические трудности вызовут раскол в путинской верхушке. Руководство Минобороны, Пригожин (главарь ЧВК «Вагнер» - ред.), Кадыров (глава Чечни - ред.) будут спихивать друг на друга ответственность за неудачи на фронте», - рассказал Эйдман.

Чекисты и чиновники, по его мнению, также не останутся в стороне, а начнут внутреннюю борьбу за остатки ресурсов. Это в итоге приведет к краху режима.

«Как урапатриоты, так и системные квазилибералы начнут с разных сторон винить в катастрофе лично Путина... Внутриэлитный заговор против диктатора станет вполне реальным», - спрогнозировал российский оппозиционер.

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