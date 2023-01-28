Врачи рассказали, кому нельзя есть свиное сало 14 28.01.2023, 12:57

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Популярный продукт полезен не для всех.

Сало - довольно популярный продукт в Беларуси и Украине. Оно быстро утоляет голод, долго хранится и его не нужно предварительно готовить. А если добавить сюда вкусовые качества, то ценность данного продукта сложно переоценить.

Однако врачи убеждены, что не все так просто и есть категория людей, которым лучше отказаться от сала.

Можно ли поправиться из-за сала и какая у него калорийность

В 100 гр. сала содержится от 800 до 1000 кКал в зависимости от вида продукта. Для сравнения - в 100 гр. торта содержится в среднем 300-350 Ккал в зависимости от состава. Получается, что сало в три раза калорийнее торта. Тогда почему диетологи уверяют, что от сала не толстеют?

Дело в том, что в отличие от сладостей, которые богаты углеводами, сало на 90% состоит из натуральных жиров. Именно поэтому в умеренных количествах оно не вредит вашей фигуре. Кроме того, учитывая высокую калорийность продукта, вы физически не сможете съесть его много.

Сколько сала можно съедать за один раз

Если говорить о том, можно ли есть сало каждый день, то да, можно. Несмотря на высокую калорийность, этот продукт смело можно употреблять каждый день, однако, в весьма ограниченных количествах. Средняя норма в день на человека, который не занимается спортом - 30-40 грамм, для спортсмена - 50-70 грамм. По сути, это 2-3 бутерброда в день, не больше.

Почему в рационе должно быть сало - чем оно полезно

Если говорить о том, чем полезно сало, то нужно смотреть на химический состав продукта.

При высоком содержании природных жиров и практически нулевом показателе углеводов, сало содержит:

витамины Е и А;

калий;

медь;

селен.

Благодаря жирным кислотам Омега-6 именно сало является идеальным продуктом для нормализации уровня холестерина в организме.

Также неоспоримым плюсом употребления сала считается его польза для кожи. Дело в том, что природные жиры повышают тургор кожи, иными словами, кожа ставится более упругой и эластичной.

Врачи также рекомендуют употреблять этот продукт при необходимости быстро вывести из организма токсины. После бурной вечеринки, где было выпито слишком много алкоголя, сало выполнит функцию сорбента и поможет вам быстрее прийти в норму.

Также есть мнение, что сало улучшает свертываемость крови и существенно уменьшает риск возникновения онкологических заболеваний.

Врачи рекомендуют употреблять сало для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта. Оно прекрасно походит для людей с проблемами в работе сердечно-сосудистой системы. Также сало поможет наладить обмен веществ и нормализовать работу мозга.

Кроме того, сало прекрасно очищает сосуды от холестериновых бляшек и существенно уменьшает риск развития тромбоза.

Также давно известна польза сала для суставов. При острых болях в коленях рекомендуют наносить на воспаленный сустав смесь растопленного смальца с добавлением столовой ложки соли. Компресс нужно оставить на ночь. Соль вытащит из сустава лишнюю жидкость, а сало снимет воспаление.

Именно поэтому диетологи убеждены, что сало обязательно должно быть в рационе пожилых людей. Единственное условие - сало должно быть свежим. Ни засоленное, ни замороженное сало в лечебных целях использовать не имеет смысла. Это вкусный калорийный продукт, но лечебных свойств после засолки или заморозки сало уже не имеет.

В чем вред сала и кому оно запрещено

Врачи не рекомендуют употреблять сало людям с больными почками. Также об этом продуете лучше забыть тем, у кого есть серьезные проблемы с печенью. Для людей с острой фазой панкреатита или холецистита сало - запрещенный продукт.

Что касается людей с лишним весом, то в их случае употребление сала возможно только после индивидуальной консультации диетолога.

Дело в том, что при высокой калорийности продукта может произойти нежелательный набор лишнего веса. Если вы не планируете активно заниматься спортом - не усердствуйте с салом, так как полученные калории неизбежно отразятся на вашей талии.

Какое сало самое полезное

Если вы хотите улучшить внешний вид кожи или немного укрепить здоровье - употребляйте исключительно свежее сало. Такое сало не стоит ни засаливать, ни класть в морозильную камеру, так как его питательная ценность существенно снизится.

Если говорить о том, полезно ли вареное сало, то смотря в каких целях вы хотите его использовать. Если просто для утоления голода - то это отличный вкусный продукт, который быстро вас насытит. Если же в лечебных целях - то никакой пользы в вареном сале нет и ничего, кроме лишних калорий, ваш организм не получит.

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