«Деньги у Путина закончатся уже в этом году» 28.01.2023, 13:32

Россия столкнется с финансовым кризисом, которого еще не знала.

Любая война требует колоссального количества денег. У России они, судя по всему, уже скоро закончатся. К такому выводу пришел в своем видеоблоге в YouTube российский историк и политик Дмитрий Чернышевский.

Он обратил внимание на то, что по итогам 2022 года российский Минфин отчитался о колоссальной дыре в бюджете. Она оказалась в два раза больше, чем считали эксперты, - 3,3 трлн рублей.

Нынешний год будет еще более сложным, уверен Чернышевский. Дело в том, что в российский бюджет этого года заложена цена нефти в $78 за баррель. Такой цифры сегодня нет и в помине: российская нефть сильно подешевела из-за санкций и ценового потолка, то есть нового дефицита бюджета избежать не удастся.

«Если мы посмотрим бюджет 2023 года, в нем запланирован дефицит в 3 трлн рублей. Но, судя по всему, все будет гораздо хуже… Есть основания полагать, что к концу года у путинского режима настанут очень неприятные финансовые проблемы. 60% бюджета прямо или косвенно связаны с проведением войны. Их урезать нельзя - война все больше и больше будет пожирать бюджет», - рассказал Чернышевский.

Энергетика России, на которой держится российский бюджет, будет деградировать далее, а расходы на войну неизбежно продолжат расти.

«В Фонде национального благосостояния осталось всего 10 трлн рублей. При этом деньги там не все можно как-то быстро мобилизовать. Ликвидных средств там всего 6 трлн рублей. И при цене нефти ниже $50 за баррель все они уйдут на погашение дефицита. В этом году Россия может лишиться ФНБ… Государство потеряет финансовую подушку безопасности», - рассказал российский историк.

Он считает, что кризис разразится уже во второй половине нынешнего года, и не исключено, что выльется это в народный бунт. В истории РФ такое уже случалось.

«Россия столкнется с финансовым кризисом, с нехваткой средств на войну. И единственный выход, который останется, это урезать невоенные расходы. Государство будет действовать по принципу «умри ты сегодня, а я завтра»... В первую очередь, начнут резать пенсионерам, учителям, врачам, бюджетникам, проекты по благоустройству. Все это уже началось. И это неизбежно скажется на уровне жизни народных масс. Никто, конечно, не будет отменять пенсии и зарплаты. Будет включаться печатный станок, проводиться манипуляции с рублем… Реальная пенсия и зарплата будут быстро сокращаться», - предупредил Чернышевский.

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