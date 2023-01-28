«12 операций на глазах – годен!» 16 28.01.2023, 14:26

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Как Россия отправляет на войну инвалидов.

В России люди с инвалидностью, которые не сумели избежать осенью мобилизации, безуспешно пытаются добиться возвращения домой. Среди них, в частности, мобилизованный с парализованной рукой, инвалид по зрению с глаукомой, перенесший 12 операций на глазах, а также 57-летний гипертоник с хронической обструктивной болезнью легких, пишет «Сибирь Реалии».

Их мобилизовали осенью без какого-либо медосмотра. Врачи подтверждают необходимость увольнения из армии по состоянию здоровья, но командование их не отпускает: «Некому воевать».

«Правая рука отнялась полностью»

В конце сентября 2022 года 35-летнего Якова из Красноярска мобилизовали. Никакой медкомиссии, по его словам, не было, хотя он сообщил в военкомате Октябрьского и Железнодорожного районов о металлоконструкции, установленной в плечевом суставе, и о том, что ему запрещено нагружать руку.

В 2013 году Яков попал в аварию и получил травму плеча: разорвалось сочленение ключицы и лопатки. Ему установили металлическую пластину с винтами, которая соединила кости. Следующие почти 9 лет он очень берег плечо, стараясь не перегружать его, благодаря чему качество жизни не слишком пострадало.

– Мне заявили «Годен!», даже не осмотрев, в военкомате мои слова пропустили мимо ушей. Врача до Украины я и не видел. Сначала нас нагружали в учебке, потом начались «боевые физические нагрузки». Место травмы с каждым днем ныло невыносимо – к началу ноября правая рука просто отнялась, – говорит Яков. – 3 ноября меня наконец направили в гражданский травмпункт в Херсонской области.

Местный врач выдал ему справку о необходимости сделать операцию на плече.

– Вместо операции меня перебросили в госпиталь Феодосии, где «не нашли места». Потом в госпиталь в Севастополе – там тоже не было места. Наконец привезли в Псков, по месту прикрепления к воинской части, – рассказывает Яков. – Там мне предложили «встать в очередь на операцию» на май! А до этого, полгода(!), обратно – воевать!

10 ноября псковские врачи филиала 442-го Военного клинического госпиталя МО РФ подтвердили инвалидность Якова и предложили мобилизованному записать его в очередь на плановую операцию, предупредив, что раньше мая 2023 года она не состоится.

– Написали, чтоб возвращался в часть. А куда я с неподвижной рукой поеду? Я подал рапорт командиру части, мол, так и так нести службу из-за неработающей руки не могу. Просил отпустить на лечение по месту жительства. Отказ! Куда я только не писал – прокуратура военная от Пскова, прокуратура края [Красноярского края], – говорит мобилизованный. – Псковская ответила, что «диагноз не опровергает категорию А», так как не предусматривает ограничений в физических нагрузках, кроме прыжков с парашютом. Прокуратура Красноярского края переслала обращение в прокуратуру района, а та – военному комиссару.

Местный военком Андрей Лысенко заявил Якову, что в Красноярске его «призвали в соответствии с законом, поэтому все вопросы – к командиру части». Командир части предложил, чтобы Якова комиссовал военком.

– Эти переписки больше двух месяцев шли. Все это время я просто жил в военной части в Пскове. Плечо и рука по-прежнему болели, но никакого лечения не было. Местные военные медики [Псковский гарнизон] решили, что меня надо отправлять на спецоперацию, раз красноярские меня никак комиссовать не могут, – говорит Яков. – И в очередь на плановую операцию меня так и не поставили. Я узнал только недавно – 12 января 2023 года из 442-й военного клинического госпиталя сообщили, что «плановая госпитализация временно приостановлена из-за перепрофилирования отделений». Они предложили мне в апреле 2023 года повторно заявиться на операцию – тогда, возможно, включат в новую очередь. Но никаких гарантий, что весной заявку одобрят.

На просьбу мобилизованного провести операцию в гражданской больнице Красноярска по месту прописки военные ему отказали без объяснения причины.

На запросы редакции в военкомат Красноярска и Псковский гарнизон о причинах отказа военнослужащему в проведении операции и отсрочке от мобилизации на это время не ответили.

«Дышу на 60% – годен»

57-летнего Василия Василевича в сентябре мобилизовали несмотря на то, что его легкие работают только на 60%. Его дочь почти четыре месяца безуспешно пытается добиться, чтобы отца комиссовали по состоянию здоровья.

– Отец никогда не служил, учился на военной кафедре в Сельскохозяйственной академии, это было 40 лет назад. Сейчас у него легкие работают лишь на 60 процентов, есть и другие серьезные проблемы со здоровьем, – говорит Ольга Василевич из Смоленской области.

Василий Василевич работает в «Смолэнерго», ремонтирует технику, там ему и вручили повестку в пятницу, 23 сентября.

– После обеда 23-го пришли на работу, вручили повестку и дали 13 часов на сборы. То есть отец до 4 часов утра следующего дня должен был собрать все вещи и вернуться на пункт сбора. Мама пошла вместе с ним узнать, почему так спешно и больного забирают на войну, – вспоминает Ольга. – Военком их успокоил: «Не переживайте, он будет не в зоне боев, а в Донецке и в Луганске, там все хорошо». Но по сути соврал. Да и какая разница где? Люди его возраста и здоровья не подлежат мобилизации. А ему даже давление не померили, которое у него зашкаливает. Мало того, что у папы диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких, гипертония (инвалидность он не оформил чисто формально, чтобы не было проблем на работе), у него серьезные проблемы со зрением и опорно-двигательным аппаратом. Забрали, и все! А знаете, куда забрали?! Пулеметные войска! А он, грубо говоря, никогда оружие в руках не держал. Но он старший лейтенант, пулеметные войска. Блин, какой он пулеметчик в 60 лет?

Позже Василий дозвонился до семьи, рассказал, что его увезли на сборы за 100 километров от родного Сафоново, в Смоленск. Там вместо медосмотра у мобилизованных просто спросили: «Ты нормально себя чувствуешь? Ну, и все».

– В первый день он в шоке был, даже толком ничего не сказал. А потом на вопрос: «Пап, ты как?» он распереживался: «Оль, ну если бы мне было не под 60 лет! Заставляют бегать пенсионера. Если бы это было лет 30 назад, то вопросов нет, а сейчас мне тяжело».

Жена Василия звонила на горячую линию Минобороны, когда муж был еще в пункте сбора.

– Девушка на горячей линии была в шоке, что человека в возрасте с такими диагнозами просто пришли и забрали. Дала маме номера телефонов военкомата нашего Сафоново и Смоленска. Сначала там никто трубки не брал, а потом сафоновский военкомат говорит: «Ну, наверное, все будет нормально», – вспоминает Ольга. – Вместе с ним в пункт сбора свезли других пожилых людей. Например, был один всего на год младше отца, был 64-летний мобилизованный! Они же и их семьи тоже жалуются, то есть все всё знают. И они же видят, какой человек перед ними стоит. У отца из-за ХОБЛ легкие полностью не функционируют, набирают воздух процентов на 60, у него гипертония – всегда красное лицо – он сознание от этого теряет. Из него боец никакой.

В военкомате Смоленска отказались комментировать мобилизацию Василевича по телефону – на запрос редакции также не ответили.

Мобилизация инвалида с отслоением сетчатки

В Москве 27-летнего Владислава Команджиева, у которого не видит один глаз, мобилизовали даже после медкомиссии. Он перенес 12 операций, у него оформлена инвалидность, но военкомат признал его годным к службе, говорит его мать Олеся Команджиева.

– У сына серьезные проблемы со зрением – отслоение сетчатки и глаукома. Он пережил 12 операций. Мой сын слепой, но все военные комиссии, учреждения подтвердили, что он годен к службе, – плачет Олеся Команджиева. – В пятницу, 23 сентября, он пришел в военкомат Митинского района, где ему вручили повестку на сборы с отъездом в тот же день. На медкомиссии офтальмолог выявил у сына проблемы со зрением и дал направление на медобследование на сборном пункте.

Новую медкомиссию, по словам матери, назначили на 26 сентября, но уже утром 24 сентября Владиславу позвонили и попросили срочно приехать на главный московский призывной пункт на Угрешской улице.

– Там комиссия еще раз проверила сыну зрение и решила, что «он здоров»! Тогда Влада вернули в военкомат Митино и дали 10 минут на сборы, – Олеся Анатольевна сбивается на крик. – Когда я возмущенная туда прибежала, знаете, что мне работник военкомата сказал? Что я обманываю, что у моего сына отличное зрение!

Сейчас Владислав Команджиев находится в 15-м полку Таманской дивизии в Наро-Фоминске, его мать продолжает писать заявления в военную прокуратуру и Минобороны, но отовсюду получает одинаковые ответы.

– «Если вашего сына признала годным комиссия главного призывного пункта, значит, нет нарушений». Такого плана ответы, – говорит Олеся Команджиева. – 12 операций на глаза – годен! Я уже не знаю, что делать. В любой день он может оказаться уже там [в Украине]. Я безумно боюсь этого.

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