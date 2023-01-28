закрыть
28 января 2023, суббота, 14:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«12 операций на глазах – годен!»

16
  • 28.01.2023, 14:26
  • 2,048
«12 операций на глазах – годен!»

Как Россия отправляет на войну инвалидов.

В России люди с инвалидностью, которые не сумели избежать осенью мобилизации, безуспешно пытаются добиться возвращения домой. Среди них, в частности, мобилизованный с парализованной рукой, инвалид по зрению с глаукомой, перенесший 12 операций на глазах, а также 57-летний гипертоник с хронической обструктивной болезнью легких, пишет «Сибирь Реалии».

Их мобилизовали осенью без какого-либо медосмотра. Врачи подтверждают необходимость увольнения из армии по состоянию здоровья, но командование их не отпускает: «Некому воевать».

«Правая рука отнялась полностью»

В конце сентября 2022 года 35-летнего Якова из Красноярска мобилизовали. Никакой медкомиссии, по его словам, не было, хотя он сообщил в военкомате Октябрьского и Железнодорожного районов о металлоконструкции, установленной в плечевом суставе, и о том, что ему запрещено нагружать руку.

В 2013 году Яков попал в аварию и получил травму плеча: разорвалось сочленение ключицы и лопатки. Ему установили металлическую пластину с винтами, которая соединила кости. Следующие почти 9 лет он очень берег плечо, стараясь не перегружать его, благодаря чему качество жизни не слишком пострадало.

– Мне заявили «Годен!», даже не осмотрев, в военкомате мои слова пропустили мимо ушей. Врача до Украины я и не видел. Сначала нас нагружали в учебке, потом начались «боевые физические нагрузки». Место травмы с каждым днем ныло невыносимо – к началу ноября правая рука просто отнялась, – говорит Яков. – 3 ноября меня наконец направили в гражданский травмпункт в Херсонской области.

Местный врач выдал ему справку о необходимости сделать операцию на плече.

– Вместо операции меня перебросили в госпиталь Феодосии, где «не нашли места». Потом в госпиталь в Севастополе – там тоже не было места. Наконец привезли в Псков, по месту прикрепления к воинской части, – рассказывает Яков. – Там мне предложили «встать в очередь на операцию» на май! А до этого, полгода(!), обратно – воевать!

10 ноября псковские врачи филиала 442-го Военного клинического госпиталя МО РФ подтвердили инвалидность Якова и предложили мобилизованному записать его в очередь на плановую операцию, предупредив, что раньше мая 2023 года она не состоится.

– Написали, чтоб возвращался в часть. А куда я с неподвижной рукой поеду? Я подал рапорт командиру части, мол, так и так нести службу из-за неработающей руки не могу. Просил отпустить на лечение по месту жительства. Отказ! Куда я только не писал – прокуратура военная от Пскова, прокуратура края [Красноярского края], – говорит мобилизованный. – Псковская ответила, что «диагноз не опровергает категорию А», так как не предусматривает ограничений в физических нагрузках, кроме прыжков с парашютом. Прокуратура Красноярского края переслала обращение в прокуратуру района, а та – военному комиссару.

Местный военком Андрей Лысенко заявил Якову, что в Красноярске его «призвали в соответствии с законом, поэтому все вопросы – к командиру части». Командир части предложил, чтобы Якова комиссовал военком.

– Эти переписки больше двух месяцев шли. Все это время я просто жил в военной части в Пскове. Плечо и рука по-прежнему болели, но никакого лечения не было. Местные военные медики [Псковский гарнизон] решили, что меня надо отправлять на спецоперацию, раз красноярские меня никак комиссовать не могут, – говорит Яков. – И в очередь на плановую операцию меня так и не поставили. Я узнал только недавно – 12 января 2023 года из 442-й военного клинического госпиталя сообщили, что «плановая госпитализация временно приостановлена из-за перепрофилирования отделений». Они предложили мне в апреле 2023 года повторно заявиться на операцию – тогда, возможно, включат в новую очередь. Но никаких гарантий, что весной заявку одобрят.

На просьбу мобилизованного провести операцию в гражданской больнице Красноярска по месту прописки военные ему отказали без объяснения причины.

На запросы редакции в военкомат Красноярска и Псковский гарнизон о причинах отказа военнослужащему в проведении операции и отсрочке от мобилизации на это время не ответили.

«Дышу на 60% – годен»

57-летнего Василия Василевича в сентябре мобилизовали несмотря на то, что его легкие работают только на 60%. Его дочь почти четыре месяца безуспешно пытается добиться, чтобы отца комиссовали по состоянию здоровья.

– Отец никогда не служил, учился на военной кафедре в Сельскохозяйственной академии, это было 40 лет назад. Сейчас у него легкие работают лишь на 60 процентов, есть и другие серьезные проблемы со здоровьем, – говорит Ольга Василевич из Смоленской области.

Василий Василевич работает в «Смолэнерго», ремонтирует технику, там ему и вручили повестку в пятницу, 23 сентября.

– После обеда 23-го пришли на работу, вручили повестку и дали 13 часов на сборы. То есть отец до 4 часов утра следующего дня должен был собрать все вещи и вернуться на пункт сбора. Мама пошла вместе с ним узнать, почему так спешно и больного забирают на войну, – вспоминает Ольга. – Военком их успокоил: «Не переживайте, он будет не в зоне боев, а в Донецке и в Луганске, там все хорошо». Но по сути соврал. Да и какая разница где? Люди его возраста и здоровья не подлежат мобилизации. А ему даже давление не померили, которое у него зашкаливает. Мало того, что у папы диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких, гипертония (инвалидность он не оформил чисто формально, чтобы не было проблем на работе), у него серьезные проблемы со зрением и опорно-двигательным аппаратом. Забрали, и все! А знаете, куда забрали?! Пулеметные войска! А он, грубо говоря, никогда оружие в руках не держал. Но он старший лейтенант, пулеметные войска. Блин, какой он пулеметчик в 60 лет?

Позже Василий дозвонился до семьи, рассказал, что его увезли на сборы за 100 километров от родного Сафоново, в Смоленск. Там вместо медосмотра у мобилизованных просто спросили: «Ты нормально себя чувствуешь? Ну, и все».

– В первый день он в шоке был, даже толком ничего не сказал. А потом на вопрос: «Пап, ты как?» он распереживался: «Оль, ну если бы мне было не под 60 лет! Заставляют бегать пенсионера. Если бы это было лет 30 назад, то вопросов нет, а сейчас мне тяжело».

Жена Василия звонила на горячую линию Минобороны, когда муж был еще в пункте сбора.

– Девушка на горячей линии была в шоке, что человека в возрасте с такими диагнозами просто пришли и забрали. Дала маме номера телефонов военкомата нашего Сафоново и Смоленска. Сначала там никто трубки не брал, а потом сафоновский военкомат говорит: «Ну, наверное, все будет нормально», – вспоминает Ольга. – Вместе с ним в пункт сбора свезли других пожилых людей. Например, был один всего на год младше отца, был 64-летний мобилизованный! Они же и их семьи тоже жалуются, то есть все всё знают. И они же видят, какой человек перед ними стоит. У отца из-за ХОБЛ легкие полностью не функционируют, набирают воздух процентов на 60, у него гипертония – всегда красное лицо – он сознание от этого теряет. Из него боец никакой.

В военкомате Смоленска отказались комментировать мобилизацию Василевича по телефону – на запрос редакции также не ответили.

Мобилизация инвалида с отслоением сетчатки

В Москве 27-летнего Владислава Команджиева, у которого не видит один глаз, мобилизовали даже после медкомиссии. Он перенес 12 операций, у него оформлена инвалидность, но военкомат признал его годным к службе, говорит его мать Олеся Команджиева.

– У сына серьезные проблемы со зрением – отслоение сетчатки и глаукома. Он пережил 12 операций. Мой сын слепой, но все военные комиссии, учреждения подтвердили, что он годен к службе, – плачет Олеся Команджиева. – В пятницу, 23 сентября, он пришел в военкомат Митинского района, где ему вручили повестку на сборы с отъездом в тот же день. На медкомиссии офтальмолог выявил у сына проблемы со зрением и дал направление на медобследование на сборном пункте.

Новую медкомиссию, по словам матери, назначили на 26 сентября, но уже утром 24 сентября Владиславу позвонили и попросили срочно приехать на главный московский призывной пункт на Угрешской улице.

– Там комиссия еще раз проверила сыну зрение и решила, что «он здоров»! Тогда Влада вернули в военкомат Митино и дали 10 минут на сборы, – Олеся Анатольевна сбивается на крик. – Когда я возмущенная туда прибежала, знаете, что мне работник военкомата сказал? Что я обманываю, что у моего сына отличное зрение!

Сейчас Владислав Команджиев находится в 15-м полку Таманской дивизии в Наро-Фоминске, его мать продолжает писать заявления в военную прокуратуру и Минобороны, но отовсюду получает одинаковые ответы.

– «Если вашего сына признала годным комиссия главного призывного пункта, значит, нет нарушений». Такого плана ответы, – говорит Олеся Команджиева. – 12 операций на глаза – годен! Я уже не знаю, что делать. В любой день он может оказаться уже там [в Украине]. Я безумно боюсь этого.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Высокие маки
Высокие маки Ирина Халип
«Панцирь», который живет на крыше
«Панцирь», который живет на крыше Владимир Халип
Человек из железа
Человек из железа Наталья Радина
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС Артем Черников