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Боец ВСУ сбил «Стингером» российский Су-25

  • 28.01.2023, 15:18
Боец ВСУ сбил «Стингером» российский Су-25

Побратимы героя рассказали о неизвестных подробностях боя.

Уроженец Хмельницкой области Алексей Новицкий отправился защищать Украину с первых дней полномасштабного российского вторжения, оставив дома троих детей. В составе одной из механизированных бригад ВСУ он воевал под Бахмутом Донецкой области.

В ходе вражеского авианалета 5 января 2023 года Алексей сбил из ПЗРК Stinger российский штурмовик Су-25 и погиб, попав под обстрел во время отхода на другую позицию. Историю Алексея Новицкого с позывным «Казах» рассказали его побратимы журналистам агентства «Армия Информ».

В тот день, 5 января, Алексей Новицкий с побратимами находились на наблюдательном посту под Бахмутом, когда им сообщили, что в зону поражения вошли три российских самолета – два истребителя Су-27 и штурмовик Су-25. Авиации Сил обороны Украины в небе над районом не было, поэтому стрелки-зенитчики получили задачу уничтожать все воздушные объекты.

Когда вражеские самолеты приблизились к позициям украинских воинов, пилот российского Су-25 начал снижаться для атаки. Воины вспоминают: счет шел на секунды. Тут и среагировал «Казах» – он ненадолго отходил, чтобы согреть замерзшие руки.

«Казах» буквально влетел на позицию, быстро сориентировался по цели, подхватил у меня «Стингер», навел и выстрелил. Через несколько секунд мы увидели клубы черного дыма. Впоследствии аэроразведчики подтвердили, что сбита «Сушка», обнаружив ее обломки с дрона. Что и говорить, мы все были невероятно рады точному выстрелу, ведь сбить российскую «птичку» пехоте везет далеко не каждый день», – рассказал побратим Новицкого Михаил Кость.

Момент уничтожения вражеского самолета воинам удалось снять на камеру телефона.

Воины вспоминают: эмоции их тогда переполняли. Они даже нашли в разрушенном доме, где размещался наблюдательный пункт, спортивную медаль – и «наградили» ею «Казаха», а также сделали несколько фотографий на память. Как оказалось, они стали последними в жизни младшего сержанта Алексея Новицкого.

«Ожидалось, что самолеты противника могут еще вернуться, поэтому нам нужно было сменить засвеченную позицию. Мы оперативно собрались и отправились на запасную позицию. В это время начался артиллерийский обстрел. Я даже не понял, откуда к нам прилетело. Меня подбросило взрывной волной, ударило о землю. Я поднялся, подхватил «Стингер», собрался рвануть к укрытию и тут увидел неподвижного «Казаха», – вспоминает Кость.

От полученных осколочных ранений Алексей Новицкий скончался на месте.

Побратимы рассказывают, что Алексей Новицкий родился и вырос в Хмельницкой области, там у него остались трое детей и мать. Строитель в мирной жизни, он добровольцем отправился защищать Украину в первые дни полномасштабной войны. «За прошедшие месяцы войны Алексей Новицкий, как и большинство наших бойцов, стал действительно профессиональным воином: отважным, решительным и надежным. Собственно, уничтоженная им российская «Сушка» – яркое этому подтверждение», – рассказал Олег Зелинский, пресс-офицер бригады, в которой служил Новицкий.

И командование бригады, и побратимы Новицкого считают, что «Казах» достоин звания Героя Украины. Представление уже подано, и воины ждут, что Украина отметит своего Героя, который, без тени сомнений, отдал за нее свою жизнь.

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