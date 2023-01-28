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Битва при Чашниках: как армия ВКЛ разбила русские войска

  • 28.01.2023, 15:57
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Битва при Чашниках: как армия ВКЛ разбила русские войска

Армией Великого княжества Литовского командовал Николай Радзивилл Рыжий.

26 января1564-го года во время Ливонской войны произошла битва при Чашниках, в которой русские войска были разбиты армией Великого княжества Литовского, пишет planetabelarus.by,

Командовавший армией наивысший гетман Николай Радзивилл Рыжий имел в своем распоряжении примерно 4000 бойцов, преимущественно конницу.

Он писал: «В это время я с моим войском стоял в Лукомле, городе Литовском, находящемся недалеко от Полоцка и на расстоянии семи миль от Улы, и хотя в сравнении с неприятелем был действительно слаб, но стыд и позор, причиненные мне и всей нашей нации и нашему имени отнятием у нас города и области Полоцкой, побудили меня, наконец, двинуться против неприятеля и близ самой Улы встретиться с ним лицом к лицу».

Утром 23 января командующий русскими войсками воевода Петр Шуйский отправился в полоцкую Софию, где отстоял торжественный молебен, после чего, получив благословение от полоцкого владыки, вышел из собора и отдал приказ выступать.

Описания событий, случившихся 26 января, весьма противоречивы. Известно, что момент и место, выбранные литовским наивысшим гетманом для нанесения удара, были удачными. Русское войско растянулось на марше на несколько верст, обозы загромождали узкую лесную дорогу, мешая коннице в случае чего продвинуться вперед, ратники утомились и закоченели после тяжелого дневного марша.

Литовцы, хотя и совершили быстрый марш к месту будущей встречи, не столь вымотались и пребывали в лучшей форме, они были готовы к бою, тогда как русские, пренебрегая разведкой, не знали о том, что их ждет впереди.

Успех литовского войска был налицо. Полоцкая рать надолго утратила боеспособность. Погиб и сам Петр Шуйский. Позднейший русский летописец сообщал, что «князя Петра Шуйского збили с коня, и он з дела пеш утек и пришол в литовскую деревню; и тут мужики его ограбя и в воду посадили».

Смоленская рать, узнав о разгроме войска Шуйского, ограничилась разорением приграничных волостей и после серии небольших стычек с отрядами Ф. Кмиты поспешила назад, вернувшись в Смоленск 9 февраля 1564 года. План русского зимнего похода был сорван.

Литва, уставшая от неудачной и разорительной войны, нуждалась в этой победе. Сигизмунд II и его советники постарались извлечь из этого действительно неожиданного успеха максимальный эффект. Для Ивана Грозного и его воевод известие о поражении под Улой оказалось сродни ушату холодной воды. Впрочем, война на этом не закончилась, и на протяжении 1564 года литовские и русские войска еще не раз тревожили приграничные земли взаимными нападениями.

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