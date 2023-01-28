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Путину нечего противопоставить западным танкам

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  • 28.01.2023, 16:09
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Путину нечего противопоставить западным танкам

Военный эксперт о том, как современные танки повлияют на ход войны.

Итак, общее количество передаваемых Украине танков западного образца уже перевалило за 300, то есть, более 3-х полноценных бригад. И не так давно я рассматривал возможности формирования рот/батальонов/полков/бригад из тех или иных западных ОБТ, пишет украинский военный эксперт Александр Коваленко. Но, как в танковом вопросе обстоят дела у нашего врага?

Сейчас много говорят о ракетах у России, их дефиците и возможностях ВПК РФ восполнять их количество, но не упоминают ещё один очень важный инструментарий оккупантов - танки. А ведь именно за счёт танковых кулаков Россия способно реализовывать как наступления, так и оборону.

Между тем, на сегодняшний день фиксируется серьёзная и я бы даже сказал критическая некомплектация подразделений РОВ (российских оккупационных войск — прим.) танковой компонентой. Танки исчезают как обязательный штатный элемент того или иного подразделения.

На момент вторжения в Украину у российской армии, согласно разным источникам, было от 2600 до 3300 боеспособных танков. На сегодняшний день, согласно данным Генштаба ВСУ уничтожено 3 182 танка РОВ. Согласно данным Oryx - 1 650.

Отдельно отмечу, что Oryx фиксирует только ту технику, уничтожение, повреждение либо затрофей которой подтверждены документально (фото или видео). С другой стороны, техника остающаяся ржаветь на ВОТ либо вывезенная в рф на кладбища не фиксируется.

Я уже неоднократно доказывал, что данные Генштаба ВСУ по уничтоженной технике максимально соответствуют действительности, с минимальным отклонением +/-N%. Это позволяет полноценно использовать эти данные как максимально достоверные.

Факт же растущего дефицита танков во вражеских подразделений подтверждает колоссальные танковые потери РОВ, сопоставимые с потерями всего боеспособного потенциала и переход на использование консервированного ресурса со складов и центров хранения.

То есть, танковый кризис в РОВ, как говорится - на лицо. Как его решать? Снимать танки с хранения и консервации. Как-никак, а согласно открытым данным у России на хранении около 15 тыс танков Т-72, Т-80, Т-90, Т-64 и Т-62.

Казалось бы, расконсервируй - не хочу! Но, нет.

Дело в том, что подавляющее большинство из этих танков находились на хранении в, мягко говоря, неудовлетворительных условиях и восстановлению, тоже, мягко говоря, попросту не подлежат. Другая часть требует ТО и ремонта.

Фактически, к восстановлению боеспособности с российских центров хранения пригодны около 20% всех имеющихся танков. Грубо говоря это до 3 тыс танков. Опять-таки, серьёзное количество для восстановления боеспособности армии, но всё же...

Ремонт этих танков и возвращение им боеспособного состояния занимает время. Например, восстановление после консервации Т-72 может занять от двух недель до месяца. У Т-80 процесс сложнее и это в среднем месяц.

Кроме того, в большинстве случаев восстановление происходит в формате каннибализма, то есть, используют запчасти с других танков. Такой формат особо распространён при восстановлении Т-64, а так же Т-62.

Стоит отметить, что Т-62 проще и быстрее всего восстанавливаются, но они совершенно не соответствуют вызовам и уровню современной войны. Но другого у россиян выхода нет, именно Т-62 быстрее всего могут отправлять на фронт.

В итоге, Россия столкнулась с серьёзной проблемой - небывалым дефицитом танков. Эту проблему она пытается решить за счёт «дружественных» стран, например Беларуси, вывозя с 969-й базы резерва танков ОБТ Т-72А.

А теперь, самое интересное.

Украина на нынешнем этапе помощи от международных партнёров получит более 300 современных танков. Что сможет противопоставить Россия за те же сроки этому потенциалу? Старые Т-72, Т-80 и Т-62, не все в спешке даже оснащённые ДЗ?

Но главное то, что Россия не сможет обеспечить то, за счёт чего всегда старалась побеждать – массовости. У неё нет возможности создавать численный дисбаланс ОБТ в зоне БД, но, тем не менее, мы с вами становимся свидетелями постепенно, но уверенно растущего дисбаланса. Качественного дисбаланса.

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