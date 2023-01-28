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Может ли мать ребенка подать на алименты, находясь в браке?

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  • 28.01.2023, 16:17
  • 1,168
Может ли мать ребенка подать на алименты, находясь в браке?

На этот вопрос ответил юрист.

«Подскажите, может ли мать ребенка подать на алименты, находясь в браке?», - такой вопрос aif.by задала минчанка.

Да, может, пояснила адвокат юридической консультации Центрального района Минска Кристина Марчук. Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних и нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей.

Если родители, неважно, состоят ли они в зарегистрированном браке между собой или нет, не предоставляют содержание своим несовершеннолетним и нуждающимся в помощи нетрудоспособным совершеннолетним детям, средства на их содержание (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке.

Поэтому обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов можно и находясь в браке с отцом (матерью) ребенка, если второй родитель не участвует в содержании ребенка.

Более того, супруги обязаны материально поддерживать друг друга.

Нуждающиеся в материальной помощи жена в период беременности, супруг, осуществляющий уход за общим ребенком до достижения им трех лет, общим ребенком-инвалидом до достижения им 18 лет, общим нетрудоспособным совершеннолетним ребенком, а также нетрудоспособный супруг имеют право в судебном порядке требовать предоставления содержания от другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами.

Размер средств, взыскиваемых на содержание супруга, определяется судом исходя из материального и семейного положения обоих супругов в кратном отношении к базовой величине, установленной на момент выплаты.

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