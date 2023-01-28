Украинские танкисты показали трофейную технику 28.01.2023, 16:24

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Теперь российская техника отрабатывает по позициям своих бывших владельцев.

На вооружении Вооруженных сил Украины немало трофейной российской техники. Так, военные 5-го отдельного штурмового полка показали работу захваченного российского танка Т-90, который в свое время ВСУ захватили в Сумской области. А заодно танкисты рассказали и о своей повседневной работе.

Как информирует censor.net, на видео, опубликованном проектом «Украинский Свидетель», трофейная российская техника отрабатывает по позициям своих бывших владельцев, то есть самих россиян. В настоящее время ею руководит одно из танковых подразделений ВСУ.

К трофейной технике относится танк Т-90, разработанный еще при Советском Союзе. Он представляет собой модернизацию танка Т-72 «Урал», который использовался во время боевых действий в Сирии, Ираке, Судане и ряде других стран.

Журналисты «Украинского Свидетеля» фиксируют боевые действия против оккупантов: сначала по позициям противника работали украинские минометы, а затем в ход пошли танки.

- Корректированием огня занимается разведывательный дрон, - рассказывает командир боевой машины с позывным Шарпей.

«Благодаря этому удается достигнуть почти стопроцентной точности». Также военный рассказал, что интенсивность боев на этом участке фронта очень высока. «Они лезут и лезут», – говорит он. «Были дожди, потом морозы. Погода сырая, грязная, а они все равно лезут по грязи».

На вопрос о страхе Шарпей отвечает: «Я не могу показывать своим подчиненным, что я боюсь. Когда человек боится, он начинает теряться и ошибаться».

Во время съемки съемочная группа получила ответный огонь. К счастью, никто не пострадал. Как выяснилось впоследствии, на место, где была съемочная группа, буквально через пол минуты после ухода прилетело около десяти российских снарядов.

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