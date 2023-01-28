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Как бойцы полка Калиновского справляются с поставленными задачами под Бахмутом

  • 28.01.2023, 16:45
Как бойцы полка Калиновского справляются с поставленными задачами под Бахмутом

Добровольцы из батальона «Волат» воюют в самой горячей точке в Украине.

В большом интервью для сайта Charter97.org командир батальона «Волат» полка имени Кастуся Калиновского Ян «Беларус» Мельников рассказал, как белорусские добровольцы справляются с поставленным задачами под Бахмутом:

— Наши задачи очень обширные. Нужно не забывать, что по факту мы полноценный батальон, у которого на вооружении есть зенитные комплексы, позволяющие сбивать воздушные цели, у нас есть противотанковые комплексы, также штурмовые группы, которые могут производить действия наступательного характера: занимать позиции противника.

Есть у нас и минометные подразделения: мы имеем в своем распоряжении три 120-миллиметровых миномета. У нас есть подразделения БПЛА, которые помогают нашей пехоте, когда она выдвигается на задания, а также корректируют огонь нашей артиллерии, дают ситуативную картину той или иной точки линии фронта.

Также у нас есть медики, которые зачастую (и слава Богу) работают не с нашими ребятами. Мы оказываем помощь смежным с нами подразделениям, с которыми находимся на одном рубеже. Также у нас есть связисты, работающие с прошивкой-перепрошивкой раций, различным софтом, а также занимающиеся радиоразведкой, делая перехваты, записи которых вы можете слышать на нашем канале. Все это стало возможным благодаря нашим связистам из батальона «Волат».

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