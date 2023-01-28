закрыть
28 января 2023, суббота, 17:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«ЧВК Вагнера» будет то же самое, что якудза или каморра»

  • 28.01.2023, 17:14
«ЧВК Вагнера» будет то же самое, что якудза или каморра»

США признали «вагнеровцев» транснациональной преступной организацией.

Американский Минфин опубликовал информацию о компаниях из России, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов, которые помогают «вагнеровцам». Их активы, счета и собственность за рубежом должны быть заблокированы. За сотрудничество с ними будут наказывать, передает «Настоящее время».

«Вагнер» – преступная организация, которая продолжает совершать широкомасштабные злодеяния и нарушать права человека. И мы будем неустанно работать над выявлением, разрушением, разоблачением и преследованием тех, кто ей помогает», – заявил Джон Кирби, официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

Из-за работы с «ЧВК Вагнера» под санкции попали компании из России, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. Китайская Spacety China продавала наемникам спутниковые снимки Украины. Делали это через посредника – российскую компанию «Терра Тех2. Она входит в состав госкорпорации «Роскосмос». И тоже угодила под американские санкции. Еще одна компания, которая делилась с российскими военными, включая «вагнеровцев», снимками с зарубежных спутников, – научно-производственный концерн «Барл». Это тоже российская компания. С офисом в Москве.

В Арабских Эмиратах «ЧВК Вагнера» помогала компания Kratol Aviation. Они давали наемникам самолеты для перевозки персонала и оборудования между Центральноафриканской Республикой, Ливией и Мали. Дело в том, что транснациональной преступной организацией ЧВК признали не только из-за войны в Украине. США считают, что она занималась дестабилизацией в странах Африки и виновна в массовых нарушениях прав человека.

Евгений Пригожин, владелец ЧВК, на эти обвинения ответил так: «Мы провели внутреннюю проверку на предмет преступлений «ЧВК Вагнера», но ничего порочащего не обнаружили. Поэтому, если у кого-то есть информация о преступлениях «ЧВК Вагнера», просим прислать ее нам в пресс-службу или публиковать в СМИ. Для того чтобы мы могли помочь нашим американским коллегам сформировать свою позицию».

Евгений Пригожин, мягко говоря, лукавит. Информации о преступлениях ЧВК больше чем достаточно. В 2021 году CNN выпустил большое расследование о причастности российских наемников к пыткам и казням мирного населения в ЦАР. Об этом журналистам рассказали жители города Бамбари. Аналогичное расследование делало и французское издание RFI. Однако и в Кремле сегодня заявили, что ни о чем таком не слышали.

Из-за действий в ЦАР под американские санкции попали охранная фирма Sewa Security Services и «Содружество офицеров за международную безопасность», а также люди, связанные с этими организациями. Минфин США утверждает, что это, по сути, дочерние структуры «ЧВК Вагнера».

Программа санкций в отношении транснациональных преступных организаций была запущена в США в 2011 году. Тогда в Белом доме решили, что деятельность таких структур достигла угрожающих масштабов для стабильности международных, политических и экономических систем.

Среди таких организаций, например, ирландские наркотеррористы – «Картель Кинахана», а также пакистанский контрабандист Абид Али Хан. Он построил сеть, которая помогала людям без документов приезжать в Соединенные Штаты. США обещают миллион долларов за информацию, которая поможет его поймать. Также в списке числится японская мафиозная группировка «Ямагути-гуми». На конец 2021 года в ней состояли порядка 8,5 тысячи активных членов.

Особого внимания заслуживает международная преступная организация «Братский круг». В ней, по данным США, состоит российский певец Григорий Лепс, по паспорту – Григорий Лепсверидзе. По информации американских правоохранителей, в «Братском круге» Лепс отвечал за перевозку денег. За это тоже попал под санкции.

Вот в такой компании теперь Евгений Пригожин и его ЧВК. Также известно, что в начале декабря 2022 года американские сенаторы подготовили законопроект о признании «ЧВК Вагнера» террористической организацией.

Новость «Настоящему Времени» прокомментировал Игорь Слабых – юрист, автор телеграм-канала Uslegalnews:

— Теперь «ЧВК Вагнера» будет то же самое, что японские якудза или итальянская каморра. То есть это такая группа преступников, которая действует на международном уровне. С точки зрения практической реализации этого решения по большому счету все остается так же, как и было. Потому что группировка уже давно внесена в санкционные списки американские.

Действия США против «ЧВК Вагнера» переносятся с экономического уровня на уголовно-правовой уровень. Если сейчас какие-то страны не хотели присоединяться к санкциям, даже опасаясь вторичных санкций, теперь для них это будет немного по-другому звучать. Это не какая-то частная компания, в отношении которой введены американские санкции, а это уже международная криминальная группировка, с которой борются Соединенные Штаты Америки. То есть звучит уже немного по-другому.

Но с практической точки зрения все примерно так же, то есть запрет, блокирование имущества на территории США, запрет на взаимодействие третьих лиц. И, соответственно, потенциально возможное преследование этих третьих лиц, которые сотрудничают с группировкой, в дальнейшем силами США.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Высокие маки
Высокие маки Ирина Халип
«Панцирь», который живет на крыше
«Панцирь», который живет на крыше Владимир Халип
Человек из железа
Человек из железа Наталья Радина
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС Артем Черников