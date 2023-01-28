«ЧВК Вагнера» будет то же самое, что якудза или каморра» 28.01.2023, 17:14

США признали «вагнеровцев» транснациональной преступной организацией.

Американский Минфин опубликовал информацию о компаниях из России, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов, которые помогают «вагнеровцам». Их активы, счета и собственность за рубежом должны быть заблокированы. За сотрудничество с ними будут наказывать, передает «Настоящее время».

«Вагнер» – преступная организация, которая продолжает совершать широкомасштабные злодеяния и нарушать права человека. И мы будем неустанно работать над выявлением, разрушением, разоблачением и преследованием тех, кто ей помогает», – заявил Джон Кирби, официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

Из-за работы с «ЧВК Вагнера» под санкции попали компании из России, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. Китайская Spacety China продавала наемникам спутниковые снимки Украины. Делали это через посредника – российскую компанию «Терра Тех2. Она входит в состав госкорпорации «Роскосмос». И тоже угодила под американские санкции. Еще одна компания, которая делилась с российскими военными, включая «вагнеровцев», снимками с зарубежных спутников, – научно-производственный концерн «Барл». Это тоже российская компания. С офисом в Москве.

В Арабских Эмиратах «ЧВК Вагнера» помогала компания Kratol Aviation. Они давали наемникам самолеты для перевозки персонала и оборудования между Центральноафриканской Республикой, Ливией и Мали. Дело в том, что транснациональной преступной организацией ЧВК признали не только из-за войны в Украине. США считают, что она занималась дестабилизацией в странах Африки и виновна в массовых нарушениях прав человека.

Евгений Пригожин, владелец ЧВК, на эти обвинения ответил так: «Мы провели внутреннюю проверку на предмет преступлений «ЧВК Вагнера», но ничего порочащего не обнаружили. Поэтому, если у кого-то есть информация о преступлениях «ЧВК Вагнера», просим прислать ее нам в пресс-службу или публиковать в СМИ. Для того чтобы мы могли помочь нашим американским коллегам сформировать свою позицию».

Евгений Пригожин, мягко говоря, лукавит. Информации о преступлениях ЧВК больше чем достаточно. В 2021 году CNN выпустил большое расследование о причастности российских наемников к пыткам и казням мирного населения в ЦАР. Об этом журналистам рассказали жители города Бамбари. Аналогичное расследование делало и французское издание RFI. Однако и в Кремле сегодня заявили, что ни о чем таком не слышали.

Из-за действий в ЦАР под американские санкции попали охранная фирма Sewa Security Services и «Содружество офицеров за международную безопасность», а также люди, связанные с этими организациями. Минфин США утверждает, что это, по сути, дочерние структуры «ЧВК Вагнера».

Программа санкций в отношении транснациональных преступных организаций была запущена в США в 2011 году. Тогда в Белом доме решили, что деятельность таких структур достигла угрожающих масштабов для стабильности международных, политических и экономических систем.

Среди таких организаций, например, ирландские наркотеррористы – «Картель Кинахана», а также пакистанский контрабандист Абид Али Хан. Он построил сеть, которая помогала людям без документов приезжать в Соединенные Штаты. США обещают миллион долларов за информацию, которая поможет его поймать. Также в списке числится японская мафиозная группировка «Ямагути-гуми». На конец 2021 года в ней состояли порядка 8,5 тысячи активных членов.

Особого внимания заслуживает международная преступная организация «Братский круг». В ней, по данным США, состоит российский певец Григорий Лепс, по паспорту – Григорий Лепсверидзе. По информации американских правоохранителей, в «Братском круге» Лепс отвечал за перевозку денег. За это тоже попал под санкции.

Вот в такой компании теперь Евгений Пригожин и его ЧВК. Также известно, что в начале декабря 2022 года американские сенаторы подготовили законопроект о признании «ЧВК Вагнера» террористической организацией.

Новость «Настоящему Времени» прокомментировал Игорь Слабых – юрист, автор телеграм-канала Uslegalnews:

— Теперь «ЧВК Вагнера» будет то же самое, что японские якудза или итальянская каморра. То есть это такая группа преступников, которая действует на международном уровне. С точки зрения практической реализации этого решения по большому счету все остается так же, как и было. Потому что группировка уже давно внесена в санкционные списки американские.

Действия США против «ЧВК Вагнера» переносятся с экономического уровня на уголовно-правовой уровень. Если сейчас какие-то страны не хотели присоединяться к санкциям, даже опасаясь вторичных санкций, теперь для них это будет немного по-другому звучать. Это не какая-то частная компания, в отношении которой введены американские санкции, а это уже международная криминальная группировка, с которой борются Соединенные Штаты Америки. То есть звучит уже немного по-другому.

Но с практической точки зрения все примерно так же, то есть запрет, блокирование имущества на территории США, запрет на взаимодействие третьих лиц. И, соответственно, потенциально возможное преследование этих третьих лиц, которые сотрудничают с группировкой, в дальнейшем силами США.

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