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Российская боевая авиация возобновила полеты в Беларуси

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  • 28.01.2023, 17:33
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Российская боевая авиация возобновила полеты в Беларуси

В «учениях» участвуют истребители, бомбардировщики, самолеты-разведчики.

В Минобороны Беларуси заявляют о новых «союзных» полетах боевой авиации на полигоне «Ружанский» вблизи украинской границы.

- Сегодня в рамках совместного летно-тактического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации летные экипажи выполняют боевое применение на полигоне «Ружанский», - говорится в сообщении министерства.

В «учениях» участвуют истребители, бомбардировщики, самолеты-разведчики. «Кроме того, выполняются задачи по сопровождению самолетов ДРЛО», - сообщил представитель МО Беларуси.

Как пишет «Униан» со ссылкой на белорусские мониторинговые группы, в течение дня замечена активность авиации (преимущественно вертолеты ВВС РБ) на аэродромах «Мачулищи», «Барановичи» и «Лунинец».

На аэродром «Мачулищи» прилетел Ан-26 ВКС РФ (RF-36008), а с аэродрома «Барановичи» взлетел Су-34 ВКС РФ и отправился в РФ, покинув территорию Беларуси.

Выделяется то, что один из истребителей Су-34 ВКС РФ, который базировался в Барановичах, покинул территорию Беларуси и улетел в РФ.

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