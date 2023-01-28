Российская боевая авиация возобновила полеты в Беларуси

Российская боевая авиация возобновила полеты в Беларуси1
- 28.01.2023, 17:33
- 2,322
В «учениях» участвуют истребители, бомбардировщики, самолеты-разведчики.
В Минобороны Беларуси заявляют о новых «союзных» полетах боевой авиации на полигоне «Ружанский» вблизи украинской границы.
- Сегодня в рамках совместного летно-тактического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации летные экипажи выполняют боевое применение на полигоне «Ружанский», - говорится в сообщении министерства.
В «учениях» участвуют истребители, бомбардировщики, самолеты-разведчики. «Кроме того, выполняются задачи по сопровождению самолетов ДРЛО», - сообщил представитель МО Беларуси.
Как пишет «Униан» со ссылкой на белорусские мониторинговые группы, в течение дня замечена активность авиации (преимущественно вертолеты ВВС РБ) на аэродромах «Мачулищи», «Барановичи» и «Лунинец».
На аэродром «Мачулищи» прилетел Ан-26 ВКС РФ (RF-36008), а с аэродрома «Барановичи» взлетел Су-34 ВКС РФ и отправился в РФ, покинув территорию Беларуси.
Выделяется то, что один из истребителей Су-34 ВКС РФ, который базировался в Барановичах, покинул территорию Беларуси и улетел в РФ.