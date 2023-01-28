закрыть
28 января 2023, суббота, 18:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Под Угледаром морпехи РФ бросили технику и сбежали под огнем артиллерии ВСУ

  • 28.01.2023, 18:01
  • 3,166
Под Угледаром морпехи РФ бросили технику и сбежали под огнем артиллерии ВСУ

Украинцы нанесли точные удары по штурмовым подразделениям российских войск.

Вооруженные силы Украины нанесли точные артиллерийские удары по штурмовым группам российских войск, пытающимся наступать в направлении Угледара в Донецкой области. Под ударом украинской артиллерии оказалась как бронетехника, так и живая сила противника.

Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Украина 365», пишет dialog.ua. Огневое поражение российским морпехам нанесли бойцы 72-й механизированной бригады ВСУ.

- Российские морские пехотинцы под Угледаром бросили 5 бронемашин, своих погибших и раненых и сбежали под огнем артиллерии 72 механизированной бригады ВСУ, - написал украинский журналист Юрий Бутусов.

Угледарское направление - одна самых горячих точек на фронте в последнее время. Уже несколько дней россияне пытаются подойти к Угледару, но украинские военные держат оборону, отбивая атаки противника. Город подвергается сильным обстрелам, в нем большое количество разрушений.

В ВСУ сообщили, что за последние сутки потери России на Угледарском направлении составили 240 человек убитыми. Российские войска пытаются прорвать украинскую оборону, чтобы продолжить движение в направлении Покровска и Доброполья. Их цель - захват всей Донецкой области, добавили в украинской армии.

популярное за неделю

Мнение

Высокие маки
Высокие маки Ирина Халип
«Панцирь», который живет на крыше
«Панцирь», который живет на крыше Владимир Халип
Человек из железа
Человек из железа Наталья Радина
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС Артем Черников