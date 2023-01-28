Под Угледаром морпехи РФ бросили технику и сбежали под огнем артиллерии ВСУ 28.01.2023, 18:01

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Украинцы нанесли точные удары по штурмовым подразделениям российских войск.

Вооруженные силы Украины нанесли точные артиллерийские удары по штурмовым группам российских войск, пытающимся наступать в направлении Угледара в Донецкой области. Под ударом украинской артиллерии оказалась как бронетехника, так и живая сила противника.

Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Украина 365», пишет dialog.ua. Огневое поражение российским морпехам нанесли бойцы 72-й механизированной бригады ВСУ.

- Российские морские пехотинцы под Угледаром бросили 5 бронемашин, своих погибших и раненых и сбежали под огнем артиллерии 72 механизированной бригады ВСУ, - написал украинский журналист Юрий Бутусов.

Угледарское направление - одна самых горячих точек на фронте в последнее время. Уже несколько дней россияне пытаются подойти к Угледару, но украинские военные держат оборону, отбивая атаки противника. Город подвергается сильным обстрелам, в нем большое количество разрушений.

В ВСУ сообщили, что за последние сутки потери России на Угледарском направлении составили 240 человек убитыми. Российские войска пытаются прорвать украинскую оборону, чтобы продолжить движение в направлении Покровска и Доброполья. Их цель - захват всей Донецкой области, добавили в украинской армии.