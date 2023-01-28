Глава Еврокомиссии: Украина сражается за европейские ценности и должна победить в войне 28.01.2023, 18:14

Заявление было сделано в преддверии саммита ЕС-Украина на следующей неделе.

Украина пользуется безоговорочной поддержкой со стороны Европейского Союза. Страна должна победить в войне против России, чтобы защитить европейские ценности, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

«Мы стоим на стороне Украины без каких-либо «если» и «но2, - сказала Урсула фон дер Ляйен в своей речи в субботу, 28 января, на мероприятии своей партии, ХДС, в Дюссельдорфе, Германия.

Украина «борется за наши общие ценности, борется за соблюдение международного права и принципов демократии, поэтому Украина должна победить в этой войне», сказала она.

Заявление было сделано в преддверии саммита ЕС-Украина на следующей неделе. Фон дер Ляйен и ее коллеги-еврокомиссары ЕС планируют провести саммит 3 февраля.

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